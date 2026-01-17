Lara Naki Gutmann senza parole: “Una serata incredibile, quasi non riesco a crederci”

Alla Utilita Arena di Sheffield (Gran Bretagna) si è conclusa ieri sera la prova di artistico femminile degli Europei 2026 di pattinaggio di figura, regalando all’Italia una serata da incorniciare. C’erano attese su quello che avrebbero potuto fare Anna Pezzetta, Lara Naki Gutmann e Sarina Joos dopo lo short program.

Nel libero Gutmann ha saputo esprimere grinta e maturità agonistica, conquistando la medaglia di bronzo con il punteggio complessivo di 186.87. Davanti a lei soltanto l’estone Niina Petrokina, oro con 216.14, e la belga Loena Hendrickx, argento a 191.26. La pattinatrice trentina ha avuto la meglio sull’altra belga Nina Pinzarrone, quarta con 185.40, e sulla georgiana Anastasiia Gubanova, in rimonta fino al quinto posto con 184.36.

Lara è la quarta italiana della storia a salire sul podio europeo. Prima di lei ci erano riuscite Rita Trapanese, medagliata nel 1971 e 1972, Susanna Driano, terza nel 1977 e nel 1980, e soprattutto Carolina Kostner, capace di andare a medaglia in tutte le undici partecipazioni tra il 2006 e il 2018, con cinque titoli continentali.

Al termine della prova, Gutmann ha affidato alle sue parole l’emozione del momento: “È stata una serata incredibile, quasi non riesco a crederci. Avevo tanto da buttare fuori, è stata una lotta, ma sono felice di essere riuscita in qualche modo a portare a casa la combinazione con il triplo nella seconda parte. Devo ancora realizzare tutto, però sono contentissima“.