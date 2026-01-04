Lara Della Mea strabilia in slalom: “Felice della condizione e della sciata. E Flachau…”

Lara Della Mea ha offerto un’eccellente prestazione nello slalom di Kranjska Gora, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino andata in scena sulla pista Podkoren III nella località slovena. L’azzurra ha chiuso al sesto posto e ha ottenuto il miglior risultato in carriera nel massimo circuito internazionale itinerante, infilando la sesta top-10 nelle ultime sette uscite.

Lara Della Mea ha espresso la propria soddisfazione attraverso i canali federali: “Sono molto contenta della mia gara. Dopo l’errore di Semmering ci voleva un bel risultato in slalom. Sono davvero felice della mia gara, del risultato e di come ho sciato. Forse sul muro ho fatto qualche sbavatura nella seconda manche, ma oggi va bene così“.

L’azzurra ha poi proseguito: “Sono davvero contenta della nostra condizione e di come abbiamo lavorato: ora avanti così per migliorare sempre più. La prossima gara sarà a Flachau: una gara in notturna che mi piace sempre tanto, ora qualche giorno di allenamento allo Zoncolan. È bello fare un risultato di squadra così: ci darà una bella carica anche in allenamento. Avanti così”.