La prima volta in gigante di Camille Rast a Kranjska Gora. Della Mea ancora in top10, Goggia rimonta

Dopo tre secondi posti consecutivi, Camille Rast si sblocca in questa stagione e centra la prima vittoria. Un successo, però, che non arriva nel suo amato slalom, ma in gigante a Kranjska Gora ed è il primo della carriera nella specialità per la svizzera, il terzo in generale in Coppa del Mondo. Rast aveva già chiuso in testa la prima manche ed è riuscita a reggere la pressione nella seconda, respingendo la rimonta di un’arrembante Julia Scheib, che sale ancora sul podio e ottiene punti pesantissimi in ottica classifica di specialità. Sul podio ci sale anche l’american Paula Moltzan. Per l’Italia arriva un’altra top-10 di Lara Della Mea, mentre Sofia Goggia si è resa protagonista di un’eccellente rimonta dopo un’opaca prima manche.

Rast alla fine ha vinto con 20 centesimi su Scheib, nonostante un’incertezza sul muro finale che poteva costarle molto caro. La svizzera è però riuscita a tenere il vantaggio sull’austriaca, che comunque risale tre posizioni rispetto a metà gara, confermandosi ancora sul podio. Terza piazza, invece, per l’americana Paula Moltzan, staccata di 47 centesimi dalla vetta e che è riuscita a salvare il podio per appena tre centesimi sulla svedese Sara Hector (+0.50).

Sfuma ancora il primo podio stagionale in gigante per Mikaela Shiffrin. L’americana non è riuscita a trovare il ritmo giusto nella seconda manche e ha concluso quinta ad oltre un secondo da Rast (+1.05). Scivola indietro di tre posizioni, invece, l’albanese Lara Colturi (+1.08), che termina così al sesto posto. Settima la polacca Maryna Gasienica-Daniel (+1.52) davanti all’americana Nina O’Brien (+1.85) e alla canadese Valerie Grenier (+2.05).

Completa la top-10 Lara Della Mea (+2.34), che perde due posizioni, ma riesce comunque a chiudere ancora una volta tra le prime dieci. Appena dietro di lei c’è Sofia Goggia (+2.98), che rimonta ben sedici posti con un’ottima seconda manche. A punti ci vanno anche Ilaria Ghisalberti (28ma, +4.09) e Alice Pazzaglia (30ma, +4.32). Ambra Pomarè chiude trentunesima (+4.35) e dunque vede sfumare i primi punti della carriera in Coppa del Mondo.

Nella classifica di gigante Scheib è comodamente in testa alla classifica con 460 punti davanti alla svizzera Rast (341) e alla neozelandese Alice Robinson (292), che oggi è uscita nella prima manche. In quella generale di Coppa del Mondo, invece, guida Mikaela Shiffrin con 743 punti davanti a Rast (603), Robinson (484), Scheib (460) e Sofia Goggia (428), ma la bergamasca con le gare veloci di Zauchensee e Tarvisio può sorpassare molte di quelle che le sono davanti.