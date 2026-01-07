La Francia pianta la bandiera a Madonna di Campiglio: vince Noel, 3° Rassat. Italia spettatrice

Clement Noel rompe la maledizione francese a Madonna di Campiglio e conquista la sua prima vittoria nello slalom sulla mitica 3Tre. Era dal 1992 che uno sciatore transalpino non riusciva a salire sul gradino più alto del podio (Patrice Bianchi) e lo ha fatto questa sera Noel, che ha così conquistato il suo quattordicesimo successo della carriera in Coppa del Mondo. Sul podio il sempre più rampante finlandese Eduard Hallberg, che ha sognato la vittoria, e l’altro francese Paco Rassat a completare una serata per la Francia davvero bellissima.

Una vittoria arrivata in rimonta per Noel che era terzo a metà gara. Il francese si è imposto alla fine con 12 centesimi su Eduard Hallberg, che era in testa dopo la prima manche ed era ancora avanti di sette centesimi al penultimo intermedio. Comunque per Hallberg un altro podio stagionale dopo quello a Levi e la conferma di essere sicuramente un grande talento.

Continua la stagione da sogno di Paco Rassat, che è sempre di più l’uomo delle rimonte. Il transalpino, che aveva vinto a Gurgl partendo dalla quattordicesima posizione, questa volta risale dalla sedicesima fino al terzo posto a 37 centesimi dal connazionale. Ad un passo dal podio conclude il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen, che paga 40 centesimi da Noel dopo aver rimontato sette posizioni nella seconda manche.

Miglior risultato della carriera per Eirik Hystad Solberg (+0.47), che alla fine clamorosamente è anche il migliore dei norvegesi con questo quinto posto. A pari merito al sesto posto terminano il belga Armand Marchant ed il norvegese Timon Haugan (+0.48). Alle loro spalle un altro norvegese Atle Lie McGrath (+0.50). Completano la Top-10 il francese Steven Amiez (+0.54) e lo svizzero Tanguy Nef (+0.59), che era secondo a metà gara.

Purtroppo uno slalom amaro per l’Italia, con l’unico sorriso di Matteo Canins, che centra i primi punti della carriera in Coppa del Mondo, terminando al ventunesimo posto (+3.64). Poco più sopra Tommaso Sala (+2.54), diciannovesimo. Alex Vinatzer ha inforcato nella prima manche dopo aver fatto registrare due ottimi intermedi. Uno zero molto pesante per l’azzurro che perde così l’occasione di abbassare ulteriormente il pettorale di partenza.

Lotta aperta nella classifica di slalom che vede al comando Timon Haugan con 285 punti. Dietro al norvegese, però, ci sono i francese Clement Noel (282) e Paco Rassat (240), con il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen quarto a 221. In quella generale comanda sempre Marco Odermatt con 855 punti davanti all’austriaco Marco Schwarz (451) e Pinheiro Braathen (408).