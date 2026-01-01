Jessie Diggins domina l’inseguimento del Tour de Ski a Dobbiaco. Ganz vicina alla top 10

Jessie Diggins conferma la propria candidatura a favorita numero uno per la vittoria del Tour de Ski 2026. Sua la prima gara del nuovo anno in quel di Dobbiaco: la 20 km a inseguimento a tecnica classica porta il suo nome. Del resto già partiva con 50 secondi di vantaggio sulla concorrenza, e l’odierna vittoria la conquista in in 52’14″8 senza mai un cedimento, aumentando ulteriormente il proprio vantaggio sull’intera concorrenza.

Per il secondo posto diventa una lotta a due tra la svedese Moa Ilar e l’austriaca Teresa Stadlober, che terminano in questo ordine a 1’35″2 e 1’35″5 rispettivamente. Molto più lontane le altre, con un gruppetto che si forma per tentare di contare qualcosa in termini di quarta posizione (e Maja Dahlqvist che perde terreno anche da qui: del resto non stiamo esattamente parlando del suo terreno, e fa una fine simile la svizzera Nadine Faehndrich).

In particolare, dal quarto al settimo posto c’è tanta Finlandia con Jasmi Joensuu a 1’54″3, Johanna Matintalo a 1’55″5 e Kerttu Niskanen a 1’56″3. Unica a infilarsi nel mezzo la norvegese Heidi Weng a 1’55”. Ottava la svedese Ebba Andersson a 1’58″9 davanti alla norge Julie Bjervig Drivenes a 2’09″2. Completa la top ten la svedese Frida Karlsson a 2’50″5.

In casa Italia resta davvero molto vicina alla top ten Caterina Ganz, che rimane a lungo con la speranza di poter davvero prendersi questo obiettivo. Alla fine è tredicesima a 2’55″3. Più indietro le altre azzurre, partite con l’onda: Iris de Martin Pinter è 36a a 5’12″8, Anna Comarella 41a a 5’39″6, Martina Di Centa 47a a 7’01″7, Federica Cassol 49a 7’15″9, Nicole Monsorno 51a a 7’36″3, Francesca Franchi 63a a 11’03″7, Nadine Laurent 65a a 11’11″8. Da segnalare che non è partita la seconda del Tour de Ski fino a ieri, Astrid Oeyre Slind: la norvegese è stata fermata da un mal di gola.