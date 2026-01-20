Darderi più forte del dolore! Soffre, sta male, ma batte Garin in tre tiratissimi set

Per la prima volta in carriera Luciano Darderi vince un match nel tabellone principale degli Australian Open. Non era stato un sorteggio agevole per la testa di serie numero 22, che ha affrontato il cileno Cristian Garin, battuto in tre tiratissimi set per 7-6 7-5 7-6 quasi allo scoccare delle tre ore di gioco. Una vittoria sofferta, arrivata nonostante i problemi allo stomaco che lo hanno colpito sul finire del match e che, in caso di prolungamento dell’incontro, avrebbero anche potuto portare ad un esito diverso. Al secondo turno ci sarà un’altra sfida difficile per Darderi, che affronterà il vincente del match tra l’argentino Sebastian Baez ed il francese Giovanni Mpetshi Perricard.

Ottimo il rendimento di Darderi al servizio, visto che ha chiuso con 15 ace (12 quelli di Garin) e l’80% di punti di vinti con la prima ed il 68% con la seconda. Il cileno ha messo a segno più vincenti dell’azzurro (39 contro 31), ma ha commesso decisamente più errori non forzati, visto che sono ben 50 quelli di Garin contro i 31 dell’italiano.

Un primo set in cui si segue l’andamento dei turni di servizio. Darderi tiene molto agevolmente la battuta, mentre Garin si trova ad affrontare una palla break sia nel quarto sia nell’ottavo gioco, ma il cileno riesce sempre a salvarsi. La giusta conclusione del set è il tie-break, che vede scappare via Garin sul 5-3. Darderi, però, è bravissimo a rimontare e chiude al primo set point sul 7-5 grazie anche all’errore di dritto dell’avversario.

Nonostante il set vinto, Darderi comincia male nel secondo e subisce il break nel primo game al servizio, con Garin che trova il dritto vincente che lo porta sul 2-0. L’italiano, però, si riscatta prontamente e trova l’immediato controbreak, con il cileno che viene questa volta tradito dal rovescio. Si prosegue seguendo i turni di servizio, ma è un finale di set vibrante. Nell’undicesimo game Darderi si procura una palla break e la sfrutta subito. Nel game successivo, però, l’azzurro si trova sotto 15-40, ma riesce a recuperare e con un gran dritto va a chiudere il set sul 7-5.

L’inerzia della partita è tutta in favore di Darderi, che prova a scappare via subito nel terzo set. L’italiano si procura due palle break nel terzo game, ma Garin si salva. Il break arriva comunque nel settimo game, con Luciano che trova il dritto vincente che lo porta sul 4-3. Sembra finita ed invece succede di tutto. Darderi accusa dei problemi allo stomaco, è decisamente sofferente, ma stringe i denti e resiste. Nel nono game Garin annulla un match point, mentre in quello successivo il cileno trova il controbreak a zero con un Darderi che sembra completamente svuotato. L’azzurro spacca anche la racchetta nell’undicesimo game per la frustrazione del momento, ma ha pure due palle break, che vengono giocate malissimo da Darderi. A fine game pure Garin chiede l’intervento del medico, mentre Darderi corre verso il bagno. Il set scivola al tie-break, che viene vinto dall’azzurro per 7-3. Dopo l’ultimo punto Darderi va ad abbracciare subito Garin e poi scappa nuovamente verso il bagno per i problemi allo stomaco, ma con una qualificazione al secondo turno.