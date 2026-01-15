Jannik Sinner e Darren Cahill avanti insieme: “Ci ho parlato, mi dà calma”

Il 2025 doveva essere l’ultimo anno di Darren Cahill al fianco di Jannik Sinner ma, da quanto emerso poche ore fa, il rapporto tra i due proseguirà anche in questa stagione. Il coach australiano continuerà quindi a seguire il numero 2 ATP, con il quale ha ottenuto risultati grandiosi dall’inizio della loro collaborazione, nel lontano 2022.

Cahill, in coppia con Simone Vagnozzi, è ormai una figura cruciale per il tennista azzurro che trova nel nativo di Adelaide un punto di riferimento, capace di aiutarlo soprattutto a livello mentale durante i match. Dietro la scelta dell’australiano c’è probabilmente il grande rapporto e la fiducia crescente tra i due, più volte sottolineata pubblicamente dall’altoatesino.

A pochi giorni dal primo Slam della stagione, Sinner ritrova quindi una pedina fondamentale per il suo percorso che, indubbiamente, contribuirà ai suoi prossimi risultati. L’italiano, intervenuto durante il sorteggio dell’Australian Open, si è così espresso sulla scelta di continuare la collaborazione con Cahill: “Io e Darren abbiamo avuto una bella chiacchierata alla fine dell’anno e abbiamo deciso di proseguire insieme almeno per un’altra stagione. Darren mi dà tanta calma e mi sento molto al sicuro con lui nell’angolo, e non solo io, ma anche il resto del team”.