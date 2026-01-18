Italia-Ungheria oggi, Europei pallamano 2026: orario, tv, programma, streaming

Dopo la sconfitta contro l’Islanda (39-26), l’Italia torna in campo agli Europei 2026 di pallamano per affrontare il secondo impegno del suo cammino continentale: quello contro l’Ungheria, squadra solida con molte individualità da “sorvegliare” lungo tutto l’arco dei 60 minuti di gioco.

La gara si disputerà quest’oggi, domenica 18 gennaio, alle ore 20.30 alla Kristianstad Arena. E’ un match da dentro o fuori: Ebner e compagni hanno perso la prima, al contrario dei magiari che si sono imposti 29-21 sulla Polonia. Tutto come da programma in questo senso, pronostici rispettati vista la forza dell’Islanda e il valore minore dei polacchi: ora però gli uomini di Bob Hanning sono chiamati a una reazione fondamentale per continuare a tenere vivo il sogno del passaggio del turno.

Di seguito il programma dettagliato, il calendario completo, il palinsesto tv e streaming e l’orario di inizio di Italia-Ungheria, seconda gara degli azzurri nella fase a gironi degli Europei 2026 di pallamano. Il match verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Arena e in diretta streaming su Sky Go, NOW e canale Youtube di Sky Sport. OA Sport vi fornirà la Diretta LIVE testuale dell’incontro per non perdervi neppure un’emozione del match.

