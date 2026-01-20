Italia-Polonia oggi, Europei pallamano 2026: orario, tv, programma, streaming

Mettersi alle spalle le sconfitte e andare a prendersi una vittoria dalla valenza doppia. L’Italia della pallamano è pronta a tornare in campo agli Europei 2026 di pallamano per sfidare la Polonia, in una sfida valida per la terza giornata del Girone F, in quel della Kristianstad Arena.

I ko contro Islanda (39-26) e Ungheria (32-26) vanno superati, anche perché contro i polacchi – anche loro sconfitti dai nordici e dai magiari – c’è in ballo il terzo posto nella pool, che è vero che non consentirà a nessuna delle due di proseguire l’avventura continentale, ma darà accesso diretto al 3° e ultimo turno di qualificazione ai Mondiali 2027 del gennaio 2027. Chi vince si prende una fetta importante e più “agiata” del suo futuro internazionale.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario di inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Polonia, terza e ultima gara impegno di Parisini e compagni nella fase a gironi degli Europei 2026 di pallamano. L’incontro verrà trasmesso insqa diretta tv su Sky Sport Arena; in diretta streaming su Sky Go, NOW e canale Youtube di Sky Sport; in diretta live testuale su OA Sport.

ITALIA-POLONIA OGGI: EUROPEI PALLAMANO 2026

Martedì 20 gennaio

Ore 18.0o Italia vs Polonia – Diretta tv su Sky Sport Arena

PROGRAMMA ITALIA-POLONIA: COME SEGUIRLA IN TV O STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena.

Diretta streaming: Sky Go, NOW e canale Youtube Sky Sport.

Diretta Live testuale: OA Sport.