Hockey Pista
Hockey pista: Trissino e Bassano vincono di forza nei posticipi della Serie A1
I posticipi domenicali della 13esima giornata della stagione regolare della Serie A1 2025-2026 di hockey pista sono andati in archivio. Gare piene di gol, con esiti netti: ecco come sono andate le cose.
Larghissima affermazione per 3-10 del Trissino sul campo del Novara. Gli uomini di Pinto chiudono il primo tempo 2-2 scatenandosi poi in una ripresa dove Mendez sale di livello segnando tre reti, oltre a quella della frazione di partenza, per andare a stendere i piemontesi.
Secco 4-1 del Bassano sul Monza. Vantaggio ospite con Marzonetto, poi “valanga” bassanese con il pareggio di Pozzato, seguito dalle reti di Giuliani, Ipinazar e Riba, a tempo scaduto e a porta vuota. Di seguito i tabellini e la classifica aggiornata del campionato.
BCC CENTROPADANA AMATORI W.LODI – BLUE FACTOR H.C. CASTIGLIONE = 10-2 (6-0, 4-2)
BCC Centropadana Lodi: Barozzi, Antonioni (C), Borregan, Faccin, Compagno – Nadini, Giovannetti, Borgo, Monticelli G, Porchera – All: Bresciani
Blue Factor Castiglione: Saitta M, Cabiddu, Escobar, Lasorsa, Esquibel – Maldini, Guarguaglini, Bracali D, Donnini, Irace – All: Bracali M.
Marcatori: 1° tempo: 5’54” Compagno (LOD), 6’42” Faccin (LOD), 11’38” Borgo (sup.num) (LOD), 12’08” Nadini (sup.num) (LOD), 14’42” Borgo (LOD), 23’54” Borregan (LOD) – 2° tempo: 16’22” Borregan (LOD), 17’17” Cabiddu (rig) (CAS), 21’07” Bracali D (CAS), 21’15” Nadini (LOD), 23ì13″ Nadini (LOD), 24’55” Nadini (LOD)
Espulsioni: 1° tempo: 11’18” Maldini (rosso) (CAS), 20’11” Escobar (2′) (CAS) – 2° tempo: 7’44” Nadini (2′) (LOD)
Arbitri: Davide Marcolin di Lusiana (VI) e Giacomo Vischio di Thiene (VI)Sabato 10 Gennaio 2026 – ore 20:45 – Pista Mario Parri di Grosseto
C.P. GROSSETO 1951 – C.G.C. VIAREGGIO = 8-3 (2-2, 6-1)
Grosseto 1951: Granados, Barbieri N, Saavedra (C), Barragan, Sillero – Vargas, Paghi S, Schiavo, Giabbani, Peruzzi – All. Mariotti M
CGC Viareggio: Gomez, Cinquini E, Torner, Muglia, Ambrosio – D’Anna (C), Rosi, Lombardi, Poletti Fra, Poletti Fil – All. De Gerone
Marcatori: 1° tempo: 2’31” Cinquini (CGC), 7’01” Ambrosio (CGC), 11’10” Vargas (GRO), 12’48” Saavedra (GRO) – 2° Tempo: 9’32” Paghi (GRO), 10’14” Barbieri N (GRO), 19’45” Barragan (GRO), 20’18” Lombardi (CGC), 21’07” Saaveda (GRO), 23’29” Barragan (GRO), 24’29” Vargas (rig) (GRO)
Espulsioni: 1° tempo: 19’57” Muglia (rosso) (CGC), 22’50” Sillero (2′) (GRO) – 2° tempo: 17’24” Barragan (2′) (GRO), 24’29” Gomez (rosso) (CGC)
Arbitri: Matteo Galoppi di Follonica (GR) e Carlo Iuorio di Salerno
Sabato 10 Gennaio 2026 – ore 20:45 – Pista Antonio Armeni di Follonica (GR)
INNOCENTI COSTRUZIONI FOLLONICA HOCKEY – HOCKEY BREGANZE = 9-2 (4-0, 5-2)
Innocenti Costruzioni Follonica: Mugnaini, Banini D (C), Bracali C, Fantozzi, Banini F – Vega, Pascual, Maggi A, Fabbri, Rubega – All. Silva S
Breganze: Tagliapietra Giu, Costenaro, Agostini P, Tagliapietra Ant, Cairo – Tagliapietra Gio, Puccinelli, Volpe T, Agostini N, Todeschini (C) – All. Thiella
Marcatori: 1° tempo: 4’56” Banini C (FOL), 6’39” Banini F (FOL), 15’59” Banini D (FOL), 23’12” Banini F (FOL) – 2° tempo: 0’45” Bracali C (FOL), 6’13” Agostini P (BRE), 7’11” Banini D (FOL), 8’36” Fabbri (FOL), 14’37” Banini D (FOL), 15’12” Pascual (FOL), 21’13” Cairo (BRE)
Espulsioni: 2° tempo: 4’32” Banini F (2′) (FOL)
Arbitri: Mauro Giangregorio di Giovinazzo (BA) e Francesco De Palma di Giovinazzo (BA)ì
Domenica 11 Gennaio 2026 – ore 18:00 – Palasport Stefano Dal Lago di Novara
TR AZZURRA NOVARA – HOCKEY TRISSINO = 3-10 (2-2, 1-8)
TR Azzurra Novara: Fongaro, Maniero (C), Illuzzi, Gavioli G, Torres – Moyano, Brusa, De Palo, Pigato – All. Tataranni
Trissino: Sgaria, Silva G, Gavioli D, Morais, Piccoli Gio – Almeida, Malagoli, Mendez, Cocco G (C), Zampoli – All. Pinto J
Marcatori: 1° tempo: 1’43” Torres (NOV), 2’16” Piccoli (TRI), 8’40” Moyano (NOV), 11’15” Mendez (TRI) – 2° tempo: 2’14” Mendez, 3’33” Cocco G (sup.num) (TRI), 4’06” Morais (sup.num) (TRI), 4’35” Mendez (sup.num) (TRI), 7’05” Brusa (NOV), 14’02” Mendez (TRI), 16’41” Gavioli D (TRI), 19’33” Almeida (TRI), 23’24” Piccoli (TRI)
Espulsioni: 1° tempo: 6’41” Piccoli (2′) (TRI) – 2° tempo: 2’35” Torres (2′) (NOV)
Arbitri: Franco Ferrari di Viareggio (LU) e Giorgio Fontana di Milano
Domenica 11 Gennaio 2026 – ore 18:00 – PalaUbroker di Bassano del Grappa (VI)
UBROKER BASSANO – TEAM SERVICE CAR H.R.C. MONZA = 4-1 (3-1, 1-0)
Ubroker Bassano: Verona, Pozzato (C), Montigel, Ipinazar F, Riba – Ipinazar P, Giuliani, Posito, Cardella, Girardi – All. Bertolucci A
Team Service Car Monza: Borgonovo, Galimberti (C), Bielsa, Colamaria, MArzonetto – Olmos, Pesavento M, Zucchetti, Gariboldi, Velazquez – All. Jaquierz
Marcatori: 1° tempo: 7’31” Marzonetto (MNZ), 9’02” Pozzato (BAS), 11’49” Giuliani (BAS), 20’44” Ipinazar Fra (BAS) – 2° tempo: 24’12” Riba (porta vuota) (BAS)
Arbitri: Alessandro Eccelsi di Novara ed Edoardo Pigato di Montecchio (VI)
POSTICIPO 14A – Mercoledì 14 Gennaio 2026 – ore 20:45 – PalaForte di Forte dei Marmi (LU)
H.C. FORTE DEI MARMI – HOCKEY SARZANA
Arbitri: Massimiliano Carmazzi di Viareggio (LU) e Luca Molli di Viareggio (LU)
DIRETTA YOUTUBE – Commento di Fabrizio Ercolini e Giulio Arnolieri
POSTICIPO 13A – Mercoledì 14 Gennaio 2026 – ore 20:45 – PalaLido di Valdagno (VI)
WHY SPORT H.C. VALDAGNO – HOCKEY TRISSINO
Arbitri: Filippo Fronte di Novara e Matteo Galoppi di Follonica (GR)
DIRETTA YOUTUBE – Commento di Domenico Tomba e Gabriele Pellizzaro
POSTICIPO 13A – Mercoledì 14 Gennaio 2026 – ore 20:45 – PalaLido di Valdagno (VI)
UBROKER BASSANO – C.G.C. VIAREGGIO
Arbitri: Marco Rondina di Vercelli e Simone Brambilla di Agrate (MB)
DIRETTA YOUTUBE – Commento di Vincenzo Pittureri
CAMPIONATO ITALIANO SERIE A1 – STAGIONE REGOLARE – GIORNATA 14 – SABATO 10 E DOMENICA 11 GENNAIO e POSTICIPI COPPE EUROPEE
|10/1/26 ore 20:45
|Follonica Hockey 1952
|Hockey Breganze
|9-2
|10/1/26 ore 20:45
|C.P. Grosseto 1951
|C.G.C. Viareggio
|8-3
|10/1/26 ore 20:45
|Amatori Wasken Lodi
|H.C. Castiglione
|10-2
|11/1/26 ore 18:00
|Azzurra Novara
|Hockey Trissino
|3-10
|11/1/26 ore 18:00
|Hockey Bassano 1954
|H.R.C. Monza
|4-1
|14/1/26 ore 20:45
|H.C. Forte dei Marmi
|Hockey Sarzana
|4/2/26 ore 20:45
|H.C. Valdagno
|A.F.P. Giovinazzo
CAMPIONATO ITALIANO SERIE A1 – STAGIONE REGOLARE – GIORNATA 13 – POSTICIPI CHAMPIONS LEAGUE 14 GENNAIO 2026
|14/1/26 ore 20:45
|H.C. Valdagno
|Hockey Trissino
|14/1/26 ore 20:45
|Hockey Bassano 1954
|C.G.C. Viareggio
CLASSIFICA GENERALE
|#
|Squadra
|Punti
|Partite Giocate
|Differenza gol
|Ultime 3 gare
|1
|Hockey Trissino
|35
|13
|73
|P-V-V
|2
|Ubroker H.Bassano 1954
|33
|13
|32
|P-V-V
|3
|Amatori Wasken Lodi
|29
|14
|25
|V-V-V
|4
|C.G.C. Viareggio
|28
|13
|10
|V-V-S
|5
|TeamService Car H.R.C. Monza
|26
|14
|8
|S-V-S
|6
|Why Sport H.C. Valdagno
|25
|12
|20
|V-P-V
|7
|C.P. Grosseto 1951
|23
|14
|5
|S-V-V
|8
|Innocenti Costruzioni Follonica H.
|21
|14
|1
|V-S-V
|9
|Hockey Sarzana
|17
|13
|-4
|V-S-S
|10
|H.C. Forte dei Marmi
|10
|13
|-15
|S-S-S
|11
|TR Azzurra Novara
|9
|14
|-18
|V-V-S
|12
|Blue Factor H.C. Castiglione
|7
|14
|-50
|S-S-S
|13
|Indeco A.F.P. Giovinazzo
|4
|13
|-22
|S-S-S
|14
|Hockey Breganze
|3
|14
|-70
|S-V-S