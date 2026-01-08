Giorgia Collomb si ridesta nella prima manche dello slalom Nor-Am di St-Sauveur! Bene Trocker, ancora fuori D’Antonio

Giorgia Collomb prova ad uscire dalla crisi degli ultimi mesi e batte un colpo, firmando il quarto tempo nella manche inaugurale dello slalom speciale di Mont Saint-Sauveur (Canada) valevole per la terza tappa del circuito femminile Nor-Am Cup 2025-2026 di sci alpino. La giovane valdostana si è iscritta dunque alla lotta per il podio e per la vittoria, dopo essere scesa con il pettorale 31 nella prima discesa.

Collomb, mai a punti nel corso di questa stagione in Coppa del Mondo ma capace di raggiungere anche un 14° posto nel gigante delle Finali di Sun Valley il 25 marzo 2025, ha tirato fuori una prestazione di alto profilo tra i pali stretti sulla pista canadese chiudendo la prima manche con un distacco di soli 57 centesimi dalla leader statunitense Logan Grosdidier e venendo preceduta solamente da tre atlete che hanno usufruito di uno dei primi nove pettorali al via.

Davanti alla diciannovenne di La Thuile troviamo anche le padrone di casa Kiki Alexander e Justine Lamontagne, rispettivamente a 22 e 31 centesimi dalla vetta, in vista di una seconda parte di gara che si preannuncia apertissima. I distacchi sono infatti limitati e c’è spazio per grandi rimonte, tra cui magari quelle di una o più rappresentanti italiane.

Anna Trocker, reduce dal netto successo nel gigante di Tremblant, è stata meno brillante tra i rapid gates attestandosi in 12ma piazza provvisoria (con il pettorale 10) a 1.11 dalla testa, mentre Francesca Fanti è attualmente 15ma a 1.46. Ancora un’uscita purtroppo per la sedicenne napoletana Giada D’Antonio, che ha dimostrato però un ottimo potenziale (scendendo con il pettorale 32) presentandosi all’ultimo intermedio con soli 7 centesimi di ritardo da chi ha realizzato il miglior tempo di manche.