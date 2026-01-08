Prima prova interlocutoria a Zauchensee: Sofia Goggia fuori dalle 30, Vonn 50ma!

La prima prova cronometrata della discesa libera di Zauchensee ha riservato sicuramente delle sorprese, con tante big che hanno deciso di non spingere fin dal primo giorno, controllando e gestendo le energie. Il migliore tempo è stato quello della tedesca Kira Weidle-Winkelmann, che ha fermato il cronometro sull’1’20”50.

Alle spalle di Weidle si è piazzato un terzetto di austriache guidato da Christina Ager (+0.39), che ha preceduto le connazionali Mirjam Puchner (+0.45) e Lena Wechner (+0.52), quest’ultima che si è inserita al quarto posto con il pettorale 43. Tanti gli inserimenti con numeri alti, compreso quello al quinto posto della francese Camille Cerutti a 54 centesimi dalla testa della classifica.

La migliore delle azzurre è stata Nadia Delago, che ha concluso in sesta posizione a 69 centesimi. Settima la svizzera Joana Haehlen con il pettorale 45 a pari merito con la norvegese Kajsa Vichkoff Lie (+0.84). Completano la Top-10 la tedesca Fabiana Dorigo (+0.91) e la norvegese Inni Holm Wembstad (+0.96).

Sofia Goggia, come tante altre big, ha deciso di non spingere fin dalla prima giornata. La bergamasca ha concluso al trentanovesimo posto a quasi due secondi e mezzo dalla vetta (+2.42). Ancora più indietro Lindsey Vonn (+3.30), che ha terminato addirittura in cinquantesima posizione.

Per quanto riguarda le altre azzurre, c’è da segnalare il diciottesimo posto di Elena Curtoni (+1.25), mentre è ventitreesima Vicky Bernardi (+1.63). Fuori dalle tre tutte le altre italiane: Laura Pirovano (33a, +2.08), Sara Allemand (35a, +2.20), Sara Thaler (38a, +2.37), Nicol Delago (41a, +2.45), Roberta Melesi (56a, +3.79).