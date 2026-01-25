Coppa del MondoSci AlpinoSport Invernali
Giada D’Antonio, che beffa a Spindleruv Mlyn! Fuori di un centesimo, passa una connazionale
L’italiana Giada D’Antonio ha mancato la qualificazione alla seconda manche dello slalom speciale femminile di Spindleruv Mlyn, in Cechia, valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: l’azzurra si è classificata 32ma al termine della prima run.
L’azzurra, scesa col pettorale numero 58, ha chiuso la prima manche in 52″51, a 3″71 dalla statunitense Mikaela Shiffrin, che si è posta al comando della gara con il tempo di 48″80. D’Antonio è risultata 32ma, ma ha mancato la qualificazione alla seconda run per 0″01.
Al 30° posto, infatti, si sono piazzate a pari merito l’azzurra Emilia Mondinelli, col pettorale 51, e la norvegese Bianca Bakke Westhoff, appaiate con il tempo di 52″50, a 3″70 dalla vetta. L’unica altra italiana qualificata è stata Martina Peterlini, 25ma in 52″13, a 3″33 dalla vetta.