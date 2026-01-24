Fatta l’Italia della velocità nello sci alpino? Praticamente definiti i quartetti per discesa e superG

Mancano due settimane esatte alla prima gara di sci alpino in seno alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: sabato 7 febbraio (ore 11.30) andrà in scena la discesa libera maschile sulla pista Stelvio di Bormio, dove verranno messe in palio le prime medaglie in assoluto della rassegna a cinque cerchi, rendendo così ancora più prestigiosa e rilevante la gara in Valtellina. Lunedì 26 gennaio verranno diramate le convocazioni e conosceremo gli italiani che avranno la possibilità di gareggiare ai Giochi, ma ormai ogni discorso sembra essere fatto per quanto riguarda la squadra tricolore della velocità.

L’Italia avrà a disposizione quattro posti per ogni gara e, al termine delle prove di Kitzbuehel, non sembrano esserci spazi per dubbi e incertezze, in attesa dell’ufficialità. Giovanni Franzoni, Dominik Paris e Mattia Casse saranno al cancelletto di partenza sia in superG che in discesa libera, mentre ci dovrebbe essere un avvicendamento tra Christof Innerhofer (superG) e Florian Schieder (discesa). L’escluso dovrebbe essere Guglielmo Bosca, che nel mese di gennaio non ha convinto in termini di risultati e che sembra essere in calo di forma rispetto alle discrete prestazioni fornite nella prima parte di questa annata agonistica.

Giovanni Franzoni ha tutto il diritto di sognare in grande dopo aver incantato nei due weekend più prestigiosi: vittoria in superG e terzo posto in discesa a Wengen, trionfo nella discesa di Kitzbuehel. Tra il Lauberhorn e la Streif, il 24enne bresciano ha ammaliato e ha scalato in maniera perentoria le gerarchie, mostrando di avere tutte le carte in regola per fare saltare il banco a Bormio. Dominik Paris è il veterano assoluto, sa come si vince sulla Stelvio (ci è riuscito sette volte in Coppa del Mondo) e in questa stagione ha fatto capolino in top-10 in otto occasioni, nonostante un problemino fisico (su tutti la terza piazza nella discesa della Val Gardena e il quinto posto nel superG di Livigno).

Mattia Casse ha blindato il pass con il sesto posto nel superG di Kitzbuehel, preceduto dagli ottavi nel superG di Wengen e nella discesa della Val Gardena. Florian Schieder si è meritato la convocazione con il quarto posto odierno sulla Streif e la terza piazza nella discesa della Val Gardena, mentre Christof Innerhofer ha inanellato una serie di risultati rimarchevoli considerando i suoi 41 anni: tre top-10 (dopo non esserci rientrato per quasi tre anni) dovrebbero consentirgli di essere al via delle Olimpiadi per la quinta volta in carriera.

POSSIBILE FORMAZIONE ITALIA SCI ALPINO OLIMPIADI MILANO CORTINA

DISCESA LIBERA: Mattia Casse, Giovanni Franzoni, Dominik Paris, Florian Schieder.

SUPERG: Mattia Casse, Giovanni Franzoni, Christof Innerhofer, Dominik Paris.