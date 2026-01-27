F1 oggi, Test Barcellona 2026: orari 27 gennaio, tv, programma, streaming

Quest’oggi, martedì 27 gennaio, si svolgerà al Montmelò la seconda delle cinque giornate dei test collettivi a porte chiuse di Barcellona per la Formula Uno in preparazione del Mondiale 2026. Il circuito catalano è teatro questa settimana del debutto ufficioso delle nuove macchine dopo la grande rivoluzione regolamentare che entrerà in vigore quest’anno.

Ogni team ha a disposizione un massimo di tre giornate per scendere in pista nello shakedown del Montmelò e la Ferrari ha scelto di cominciare proprio oggi la prima finestra di test pre-stagionali. Charles Leclerc dovrebbe guidare la SF-26 al mattino, per poi cedere il posto al compagno di squadra Lewis Hamilton nella sessione pomeridiana. Ricordiamo che la Williams salterà in blocco questo appuntamento dopo aver fallito tre crash test FIA, dovendo fronteggiare delle problematiche legate al telaio e ad un peso eccessivo della vettura.

La seconda giornata dello shakedown catalano andrà in scena oggi dalle 9.00 alle 17.00, con un’ora di pausa dalle 13.00 alle 14.00 e la possibilità estendere la sessione fino alle 18.00 luce permettendo. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutte le informazioni su dove vedere (o non vedere in questo caso) in tv e streaming il day-2 dei Test di F1 2026 a Barcellona.

TEST F1 BARCELLONA 2026 OGGI

Martedì 27 gennaio

9:00 – 13:00 sessione mattutina a Barcellona (Spagna)

14:00 – 17:00 sessione pomeridiana a Barcellona (Spagna)

PROGRAMMA TEST F1 2026 BARCELLONA: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: non prevista.

Diretta Live testuale: OA Sport.