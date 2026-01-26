F1 oggi, Test Barcellona 2026: orari 26 gennaio, tv, programma, streaming

A partire da oggi, lunedì 26 gennaio, il circuito di Barcellona-Montmeló ospiterà la prima sessione non ufficiale di test della Formula 1 2026, appuntamento cruciale in vista del nuovo Mondiale che inaugurerà il ciclo tecnico regolamentare. Tutti gli undici team di F1 hanno prenotato la pista catalana per uno shakedown a porte chiuse, durante il quale porteranno per la prima volta in pista le nuove monoposto 2026.

Il tracciato di Montmeló sarà off-limits per tifosi e media: i test di F1 2026 a Barcellona non saranno visibili in tv né in streaming, e non è prevista alcuna copertura in diretta. Per questo motivo, per vedere le nuove Formula 1 in azione bisognerà attendere i test ufficiali collettivi in Bahrain, in programma nelle settimane successive.

Nonostante l’assenza di immagini televisive o streaming live, i test invernali di Barcellona rappresentano un passaggio fondamentale per le squadre, che potranno raccogliere dati tecnici preziosi e affinare l’affidabilità delle vetture in vista delle due finestre ufficiali di test a Sakhir (dall’11 al 13 e dal 18 al 20 febbraio) e soprattutto del debutto stagionale in Australia, previsto dal 6 all’8 marzo 2026.

La Williams non sarà in Spagna perché è in ritardo col progetto dopo qualche inconveniente riscontrato nel momento in cui la vettura è stata sottoposta ai crash-test. Ferrari, McLaren e Aston Martin hanno già anticipato che non scenderanno in pista oggi, ma inizieranno il loro programma domani.

Lo shakedown catalano si svolgerà da oggi a venerdì 30 gennaio, ma ogni team potrà girare al massimo per tre giornate. Di seguito, nel dettaglio, il calendario completo, il programma giorno per giorno e tutte le informazioni su dove vedere (o non vedere) in tv e streaming i Test di F1 2026 a Barcellona.

TEST F1 BARCELLONA 2026 IN TV

Lunedì 26 gennaio

09:00 – 13:00 sessione mattutina a Barcellona (Spagna)

14:00 – 18:00 sessione pomeridiana a Barcellona (Spagna)

PROGRAMMA TEST F1 2026 BARCELLONA: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: non prevista