F1, la Mercedes domina il day-3 dei test di Barcellona. Kimi Antonelli svetta davanti a Russell e Norris

Va in archivio anche la terza giornata dei blindatissimi test di Barcellona (Spagna) riservati alla Formula Uno. Rispetto al day-2 che aveva visto protagonisti Ferrari, Red Bull e la pioggia, oggi sulla pista catalana abbiamo visto numerose scuderie impegnate con spunti importanti che iniziano a farsi largo. Come successo nei giorni precedenti il cronometro passa ampiamente in secondo piano anche se, ovviamente, anche da questo punto di vista i primi segnali non si possono sottostimare. Ricordiamo che nella giornata odierna non hanno girato Ferrari, Red Bull, Aston Martin, Cadillac e, ovviamente, Williams che non è presente in Catalogna.

Iniziamo con il dire che il mercoledì sul tracciato posizionato ad una ventina di chilometri da Barcellona ha proposto quello che i team temevano, ovvero i primi scricchiolii delle nuove Power Unit edizione 2026. Il fatto che questi cinque giorni del Montmelò si disputino a porte chiuse andava proprio in questa direzione, per evitare “brutte figure” alle scuderie. Ad ogni modo nel corso della mattinata abbiamo assistito gli stop in pista di Nico Hulkenberg con la Audi e di Oliver Bearman con la Haas (in questo caso si parla di sensori e non del propulsore, in realtà). Ad ogni modo si parla di un campanello d’allarme iniziale non di poco conto perché, giova ricordarlo, i due team sono dotati di motore Ferrari. Nel pomeriggio è arrivata una bandiera rossa anche per colpa della Racing Bulls di Arvin Lindblad.

Ha proceduto, invece, come un carro armato la Mercedes. La scuderia di Brackley ha messo in cascina una mole notevole di giri, confermando come la Power Unit che avranno tra le mani George Russell e Andrea Kimi Antonelli sembra la migliore del lotto. A livello di chilometraggio e tempi la W17 ha davvero impressionato. Il nostro portacolori ha messo a segno il miglior crono della sessione in 1:17.382 contro l‘1:17.580 messo a segno da George Russell che aveva girato nel corso della mattinata catalana.

Al terzo posto il campione del mondo Lando Norris in 1:18.725. Il pilota inglese ha fatto esordire la MCL40 mettendo in mostra i primi spunti interessanti per il team di Woking. Quarto tempo per l’argentino Franco Colapinto (Alpine) in 1:19.150, quinta per l’inglese Oliver Bearman (Haas) in 1:19.314, sesta per il connazionale Arvin Lindblad (Racing Bull) che chiude in 1:19.420. Chiudono la classifica Pierre Gasly (Alpine) in 1:20.413, mentre è ottavo e ultimo il tedesco Nico Hulkenberg (Audi) in 1:21.010.