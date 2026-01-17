Europei short track 2026 oggi: orari 17 gennaio, tv, streaming, italiani in gara

Oggi, sabato 17 gennaio, andrà in scena la seconda giornata di gare degli Europei 2026 di short track. Sull’anello di ghiaccio di Tilburg (Paesi Bassi) si assegneranno le prime medaglie e l’Italia vorrà recitare un ruolo da protagonista. La compagine azzurra si presenta a questo appuntamento nel pieno della preparazione alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina.

Per questa ragione, questa manifestazione la si è definita “tappa di passaggio”. Tuttavia, si cercherà di fare il meglio possibile, con quella che è la forma attuale. Un day-2 in cui saranno le finali dei 1500 e dei 500 metri maschili, oltre ai 1500 e alla prova a squadre femminile a tenere banco.

Fari puntati su Arianna Fontana che andrà in cerca di buone sensazioni dopo una stagione in cui alcuni infortuni le hanno impedito di seguire un cammino lineare. La rassegna continentale può essere un’occasione proprio per trovare un minimo di “ordine” prima della sua sesta esperienza ai Giochi, per di più la seconda da portabandiera della spedizione tricolore.

La seconda giornata degli Europei 2026 di short track a Tilburg (Paesi Bassi) andrà in scena quest’oggi, sabato 17 gennaio. E’ prevista la copertura televisiva per questo day-2 su RaiSport HD dalle 14:15 alle 14:55, mentre in streaming ci sarà la trasmissione su RaiPlay Sport 3 a partire dalle 13:35, su Discovery+ dalle 13:30 e sul canale Youtube Skating ISU. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del day-2.

EUROPEI SHORT TRACK 2026 OGGI

Sabato 17 gennaio

10:00 1500 m uomini – Ripescaggi

10:45 1500 m donne – Ripescaggi

11:00 500 m uomini – Ripescaggi

11:51 staffetta mista – Semifinali

13:35 1500 m uomini – Semifinali

13:53 1000 m donne – Quarti di finale

14:25 1500 m uomini – Finali

14:50 1000 m donne – Semifinali

14:59 500 m uomini – Quarti di finale

15:27 1000 m donne – Finali

15:45 500 m uomini – Semifinali

16:07 staffetta donne – Semifinali

16:23 500 m uomini – Finali

16:56 staffetta uomini – Semifinali

17:17 staffetta donne – Finali

ITALIANI IN GARA

11:51 staffetta mista – Semifinali – Italia

13:35 1500 m uomini – Semifinali – Lorenzo Previtali, Luca Spechenhauser, Thomas Nadalini

13:53 1000 m donne – Quarti di finale – Arianna Fontana, Elisa Confortola, Chiara Betti

14:25 1500 m uomini – Finali

14:50 1000 m donne – Semifinali

14:59 500 m uomini – Quarti di finale – Lorenzo Previtali, Luca Spechenhauser, Thomas Nadalini

15:27 1000 m donne – Finali

15:45 500 m uomini – Semifinali

16:07 staffetta donne – Semifinali – Italia

16:23 500 m uomini – Finali

16:56 staffetta uomini – Semifinali – Italia

17:17 staffetta donne – Finali

PROGRAMMA EUROPEI SHORT TRACK 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD dalle 14:15 alle 14:55.

Diretta streaming: RaiPlay Sport 3 dalle 13:35; Discovery+ dalle 13:30 e canale Youtube Skating ISU.

Diretta testuale: OA Sport