Europei short track 2026 oggi: orari 17 gennaio, tv, streaming, italiani in gara
Oggi, sabato 17 gennaio, andrà in scena la seconda giornata di gare degli Europei 2026 di short track. Sull’anello di ghiaccio di Tilburg (Paesi Bassi) si assegneranno le prime medaglie e l’Italia vorrà recitare un ruolo da protagonista. La compagine azzurra si presenta a questo appuntamento nel pieno della preparazione alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina.
Per questa ragione, questa manifestazione la si è definita “tappa di passaggio”. Tuttavia, si cercherà di fare il meglio possibile, con quella che è la forma attuale. Un day-2 in cui saranno le finali dei 1500 e dei 500 metri maschili, oltre ai 1500 e alla prova a squadre femminile a tenere banco.
Fari puntati su Arianna Fontana che andrà in cerca di buone sensazioni dopo una stagione in cui alcuni infortuni le hanno impedito di seguire un cammino lineare. La rassegna continentale può essere un’occasione proprio per trovare un minimo di “ordine” prima della sua sesta esperienza ai Giochi, per di più la seconda da portabandiera della spedizione tricolore.
La seconda giornata degli Europei 2026 di short track a Tilburg (Paesi Bassi) andrà in scena quest’oggi, sabato 17 gennaio. E’ prevista la copertura televisiva per questo day-2 su RaiSport HD dalle 14:15 alle 14:55, mentre in streaming ci sarà la trasmissione su RaiPlay Sport 3 a partire dalle 13:35, su Discovery+ dalle 13:30 e sul canale Youtube Skating ISU. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del day-2.
EUROPEI SHORT TRACK 2026 OGGI
Sabato 17 gennaio
10:00 1500 m uomini – Ripescaggi
10:45 1500 m donne – Ripescaggi
11:00 500 m uomini – Ripescaggi
11:51 staffetta mista – Semifinali
13:35 1500 m uomini – Semifinali
13:53 1000 m donne – Quarti di finale
14:25 1500 m uomini – Finali
14:50 1000 m donne – Semifinali
14:59 500 m uomini – Quarti di finale
15:27 1000 m donne – Finali
15:45 500 m uomini – Semifinali
16:07 staffetta donne – Semifinali
16:23 500 m uomini – Finali
16:56 staffetta uomini – Semifinali
17:17 staffetta donne – Finali
ITALIANI IN GARA
Sabato 17 gennaio
11:51 staffetta mista – Semifinali – Italia
13:35 1500 m uomini – Semifinali – Lorenzo Previtali, Luca Spechenhauser, Thomas Nadalini
13:53 1000 m donne – Quarti di finale – Arianna Fontana, Elisa Confortola, Chiara Betti
14:25 1500 m uomini – Finali
14:50 1000 m donne – Semifinali
14:59 500 m uomini – Quarti di finale – Lorenzo Previtali, Luca Spechenhauser, Thomas Nadalini
15:27 1000 m donne – Finali
15:45 500 m uomini – Semifinali
16:07 staffetta donne – Semifinali – Italia
16:23 500 m uomini – Finali
16:56 staffetta uomini – Semifinali – Italia
17:17 staffetta donne – Finali
PROGRAMMA EUROPEI SHORT TRACK 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: RaiSport HD dalle 14:15 alle 14:55.
Diretta streaming: RaiPlay Sport 3 dalle 13:35; Discovery+ dalle 13:30 e canale Youtube Skating ISU.
Diretta testuale: OA Sport