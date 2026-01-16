Europei short track 2026 oggi: orari 16 gennaio, tv, streaming, italiani in gara

Oggi, venerdì 16 gennaio, prima giornata di gare sull’anello di ghiaccio di Tilburg (Paesi Bassi) valida per gli Europei 2026 di short track. La rassegna continentale inizierà a catalizzare l’attenzione e sarà un day-1 di qualificazione per quel che sarà. Un programma piuttosto intenso attende gli atleti, in una competizione particolare, concepita anche come una tappa di passaggio in vista delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina.

L’Italia si presenta con una squadra competitiva, non al top della forma proprio per la vicinanza all’evento a Cinque Cerchi. “Questa edizione degli Europei è senza dubbio particolare perché, cadendo a calendario così vicina alle Olimpiadi, non rappresenterà un obiettivo centrale nella nostra stagione ma servirà piuttosto come occasione per riprendere il ritmo di gara dopo la pausa natalizia e per provare delle soluzioni tattiche che ci possano tornare utili poi a Milano. bbiamo fatto un ottimo lavoro in raduno a Bormio nelle scorse settimane: i ragazzi hanno pattinato tanto e bene. Questo weekend non abbiamo aspettative di risultato su un ghiaccio olandese che conosciamo già avendoci gareggiato lo scorso anno in una tappa di World Tour. Con tutta probabilità proveremo anche qualcosa di diverso a livello di distanze individuali perché queste giornate non sono finalizzate al risultato ma a trovare soluzioni tecnico-tattiche e a lavorare fisicamente. Daremo comunque il 100% e torneremo dalla prossima settimana in Italia a concentrarci per rifinire la preparazione per le Olimpiadi“, ha spiegato Kenan Gouadec (High Performance Director).

Parole che trovano un riscontro anche sulla base delle iscrizioni alle gare. Pietro Sighel, infatti, disputerà a livello individuale solo i 1000 metri, lasciando campo libero nei 500 e nei 1500 metri. Lorenzo Previtali sarà colui che affiancherà Luca Spechenhauser e Thomas Nadalini nelle distanze menzionate. Nel settore femminile Arianna Fontana sarà protagonista in tutto lo schedule (500, 1000 e 1500 metri) e sarà interessante verificarne la forma, visti i problemi di questa stagione.

La prima giornata degli Europei 2026 di short track a Tilburg (Paesi Bassi) andrà in scena quest’oggi, a partire dalle 13:30. Non è prevista la copertura televisiva per questo day-1, mentre in streaming ci sarà la trasmissione completa da parte del canale Youtube Skating ISU. OA Sport vi offrirà vi terrà aggiornati attraverso le cronache di ritiro dei risultati.

EUROPEI SHORT TRACK 2026 OGGI

Venerdì 16 gennaio

13:30 1500 m donne – Quarti di finale

13:55 1500 m uomini – Quarti di finale

15:30 500 m donne – Quarti di finale

15:48 500 m uomini – Quarti di finale

16:30 1000 m uomini – Preliminari

17:25 1000 m donne – Batterie

17:49 1000 m uomini – Batterie

18:28 staffetta mista – Quarti di finale

19:01 staffetta maschile – Quarti di finale

ITALIANI IN GARA

Venerdì 16 gennaio

13:30 1500 m donne – Quarti di finale – Arianna Fontana, Arianna Sighel, Elisa Confortola

13:55 1500 m uomini – Quarti di finale – Lorenzo Previtali, Luca Spechenhauser, Thomas Nadalini

15:30 500 m donne – Quarti di finale – Martina Valcepina, Arianna Fontana, Chiara Betti

15:48 500 m uomini – Quarti di finale – Lorenzo Previtali, Luca Spechenhauser, Thomas Nadalini

16:30 1000 m uomini – Preliminari – Pietro Sighel, Luca Spechenhauser, Thomas Nadalini

17:25 1000 m donne – Batterie – Arianna Fontana, Elisa Confortola, Chiara Betti

17:49 1000 m uomini – Batterie – Pietro Sighel, Luca Spechenhauser, Thomas Nadalini

18:28 staffetta mista – Quarti di finale – Italia

19:01 staffetta maschile – Quarti di finale – Italia

PROGRAMMA EUROPEI SHORT TRACK 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: canale Youtube Skating ISU