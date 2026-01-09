Short track, i convocati dell’Italia per gli Europei. Squadra azzurra al gran completo verso Milano Cortina 2026

L’Italia ha diramato l’elenco provvisorio dei convocati per i Campionati Europei di short track 2026, in programma a Tilburg (Paesi Bassi) da venerdì 16 a domenica 18 gennaio. Sul ghiaccio neerlandese vedremo in azione tutti i big azzurri, che hanno scelto quindi di prendere parte alla rassegna continentale come tappa di passaggio verso il grande appuntamento olimpico di Milano.

Nessuna novità tra le fila della Nazionale italiana, infatti i dieci atleti selezionati per l’Europeo sono gli stessi che hanno ottenuto la chiamata per le Olimpiadi. Il roster tricolore a Tilburg sarà composto da Chiara Betti, Elisa Confortola, Arianna Fontana, Arianna Sighel, Martina Valcepina nel settore femminile e da Andrea Cassinelli, Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser sul fronte maschile.

La concorrenza sarà ovviamente meno competitiva rispetto alle abituali tappe del World Tour e agli imminenti Giochi Olimpici, ma in base all’entry list preliminare sono attese quasi tutte le stelle del Vecchio Continente (tra le poche assenze di peso spicca quella della belga Hanne Desmet). Riflettori puntati in casa Italia su Pietro Sighel, tra i favoriti principali in ogni distanza oltre alle staffette, ma possono ambire ad almeno un podio individuale anche Nadalini, Spechenhauser, Confortola, Valcepina, Betti e la leggenda Arianna Fontana.