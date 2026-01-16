Europei pattinaggio artistico 2026 oggi: orari 16 gennaio, tv, streaming, italiani in gara

Nuovo giorno di competizioni in quel di Sheffield, città dello Yorkshire (Regno Unito) che sta ospitando questa settimana i Campionati Europei 2026 di pattinaggio artistico. Sarà un day-3 oltremodo importante per i colori azzurri, complice lo svolgimento di due segmenti attesissimi: la rhythm dance e il programma libero della specialità individuale femminile.

La giornata comincerà alle 13:30 italiane (le 12:30 locali) con la rhythm dance. Una gara che si preannuncia tesissima, in cui è prevista la presenza dei nostri veterani Charléne Guignard-Marco Fabbri, pronti a battagliare a stretto giro con i britannici Lilah Fear-Lewis Gibson. Difficile puntare all’oro, considerata la partecipazione di Laurence Fournier Beaudry-Guillaume Cizeron, candidati alla vittoria al primo Europeo insieme. Occhio inoltre anche ai lituani Allison Reed-Saulius Ambrulevicius, preferiti agli azzurri in occasione dell’iper controverso Grand Prix De France. Per la compagine tricolore spazio anche a Victoria Manni-Carlo Roethlisberger.

Successivamente, a partire dalle 19:00, scatterà il momento del libero femminile, con protagoniste le nostre Anna Pezzetta, Lara Naki Gutmann e Sarina Joos, rispettivamente terza, quarta e settima. L’obiettivo, neanche a dirlo, è riuscire a capitalizzare il massimo possibile: Pezzetta e Gutmann sono letteralmente ad un passo dalla seconda Nina Pinzarrone, mentre la leader Niina Petrokina conserva un vantaggio di sei punti sulle inseguitrici. Occhio però a profili come quello di Loena Hendrickx, quinta ed intenzionata a recuperare, oltre che della georgiana Anastasiia Gubanova, undicesima e costretta ad andare all-in per sperare in una rimonta clamorosa. Può succedere davvero di tutto.

I Campionati Europei 2025 saranno trasmessi integralmente sulla piattaforma Discovery Plus. Per ciò che concerne la giornata odierna, l’evento sarà visibile in televisione su RAI SPORT+HD con una diretta parziale sia della rhythm dance che del free femminile e trasmesso in contemporanea su RAI Play. OA Sport vi offrirà invece come di consueto la Diretta LIVE testuale dell’evento, per non perdersi neanche un minuto dello spettacolo del pattinaggio artistico.

EUROPEI PATTINAGGIO ARTISTICO OGGI

Venerdì 16 gennaio

13:30-17:50 Rhythm dance danza sul ghiaccio (in gara Guignard-Fabbri, Manni-Roethlisberger)

19:00-22:52 Free program individuale femminile (in gara Anna Pezzetta, Lara Naki Gutmann, Sarina Joos)

EUROPEI PATTINAGGIO ARTISTICO 2026: ORDINE DI DISCESA IN PISTA (AGGIUNGERE UN’ORA DALL’ORARIO PRESENTE SUL DOCUMENTO)

RHYTHM DANCE DANZA SUL GHIACCIO

FREE PROGRAM INDIVIDUALE FEMMINILE

EUROPEI PATTINAGGIO ARTISTICO 2025: COME SEGUIRE LA SECONDA GIORNATA IN TV

Diretta TV: dalle ore 15:45 RAI Sport+ HD (rhythm dance danza sul ghiaccio); dalle 19:55 RAI Sport+HD (free program individuale femminile)

Diretta Streaming: integrale sulla piattaforma Discovery Plus; dalle 15:45 RAI Play (short program individuale maschile); dalle 19:55 RAI Play (free program coppie d’artistico); dalle 13:25 Eurosport 2 (rhythm dance danza sul ghiaccio), disponibile previo abbonamento nelle piattaforme DAZN, Tim Vision e Prime Video. Dalle 18:55 Eurosport 2 (free program individuale femminile), disponibile previo abbonamento nelle piattaforme DAZN, Tim Vision e Prime Video.

Diretta Live Testuale: OA Sport