LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2026 in DIRETTA: Pezzetta e Gutmann a caccia di una medaglia!

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata di gare dei Campionati Europei 2026 di pattinaggio artistico, in scena questa settimana a Sheffield in Gran Bretagna. La rassegna continentale prosegue con il programma libero femminile, secondo segmento di una gara imprevedibile che vede due azzurre in lotta per le medaglie che si assegnano questa sera. Dopo uno short program che ha già riscritto la storia, il programma libero della gara femminile dei Campionati Europei di pattinaggio di figura 2026 di Sheffield si annuncia carico di tensione, aspettative e possibilità concrete per l’Italia. Mai prima d’ora, infatti, due azzurre si erano presentate al segmento decisivo in piena corsa per una medaglia continentale.

Il terzo posto di Anna Pezzetta e il quarto di Lara Naki Gutmann, separate da poco più di un punto, proiettano la Nazionale italiana in una posizione di forza inedita. Un risultato già di enorme valore, ulteriormente impreziosito dal settimo posto di Sarina Joos, che completa una giornata quasi perfetta sul piano della profondità di squadra. E dire che lo short program azzurro non è stato privo di sbavature. Pezzetta, pur protagonista di un programma in crescita evidente rispetto ai Campionati Italiani, ha lasciato qualcosa sul ghiaccio nella combinazione iniziale, compensando però con qualità, ampiezza e personalità, soprattutto grazie a un triplo flip in zona bonus di altissimo livello. Gutmann, dal canto suo, ha pagato caro il mancato triplo-triplo e uno step out nel triplo lutz, ma ha confermato solidità nelle components e nei livelli tecnici, restando pienamente agganciata alla lotta per le posizioni che contano.

Il programma libero rappresenterà ora un vero spartiacque. Entrambe le italiane hanno margini di crescita evidenti rispetto allo short e la sensazione è che, con un’esecuzione più pulita, possano alzare sensibilmente l’asticella del punteggio, mettendo pressione alle avversarie dirette. Davanti a tutte resta la campionessa in carica Niina Petrokina, autrice di uno short impeccabile che le ha consentito di fare il vuoto. L’estone partirà con un margine importante, ma il programma libero – più lungo e fisicamente dispendioso – ha già dimostrato in passato di poter rimescolare le carte. Alle spalle delle azzurre incombono le belghe Nina Pinzarrone e Loena Hendrickx, entrambe reduci da periodi di stop e attese ora alla prova della tenuta sul lungo.

Il quadro che emerge è quello di una gara apertissima, in cui la gestione della pressione e la qualità dell’esecuzione faranno la differenza più ancora del valore teorico dei contenuti. Per l’Italia l’obiettivo è chiaro: trasformare un short già storico in un risultato senza precedenti, con la consapevolezza che Pezzetta e Gutmann hanno le carte tecniche e mentali per giocarsela fino all’ultimo elemento.

