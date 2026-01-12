Enrica Merlo: “Non è detto che mi ritiri. Quello scudetto con Bergamo…Le Nazioni straniere stanno imitando l’Italia”

Nuovo appuntamento con OA Focus, la rubrica di OA Sport TV condotta da Alice Liverani. Ospite, per quanto riguarda la pallavolo, Enrica Merlo: l’ex libero della Savino Del Bene ora consigliere della Federazione italiana e commentatrice tecnica per Dazn.

Il successo più importante della carriera: “L’ho sempre detto, è stata la vittoria dello scudetto con la Foppa Pedretti Bergamo perché in quell’anno noi eravamo quinte o seste in classifica, adesso non ricordo precisamente, però non eravamo le favorite per la vittoria del campionato: è stata poi un’annata sofferta con infortuni e problemi e quindi alla fine vincere dopo una sofferenza di un anno è stata veramente la vittoria più bella”.

Il ritiro non è ancora ufficiale: “Mettiamola in pausa, sai quando si accende la pausa non si sa mai, io sono sempre quella del mai dire mai. Tanti mi dicono ‘Erika dai ricomincia almeno finisci l’anno in bellezza’. Mi piacerebbe magari finire la stagione che sia questa ormai è un po’ difficile, però anche dalla prossima magari finire una stagione in campo”.

Sul perché alcune atlete vanno all’estero a giocare: “Sono comunque anche esperienze alla fine, anche quello turco è un buonissimo campionato, è un’esperienza a livello internazionale anche perché poi ricordiamo che adesso ci sono anche cinque allenatori italiani quindi si va in un campionato straniero però ci sono cinque allenatori in un campionato turco che sono italiani quindi sicuramente arriverà con altra esperienza perché anche lì si ritrova a giocare con dei fenomeni a livello mondiale”.

Le rivali della Nazionale italiana: “Tutte le squadre negli anni si stanno allenando ad imitarci o comunque a cercare di giocare come noi, quindi è normale che poi il livello di gioco diventa sempre più simile e il dislivello si assottiglia sempre di più”.

