Enrica Merlo: “Egonu ha iniziato ad allenarsi. Per Velasco non sarà facile confermarsi”

La puntata di Volley Night condotta da Enrico Spada, ed in onda sul canale YouTube di OA Sport, ha trattato numerosi argomenti di pallavolo femminile e non. Enrica Merlo, commentatrice tecnica dopo tanti anni ad alti livelli tra Serie A1 e Nazionale ha analizzato quanto avvenuto nel corso del weekend.

La discussione ha preso il via dalla sfida tra Busto Arsizio e Scandicci: “Due squadre che hanno cambiato tanto nelle ultime settimane. Situazioni che smuovono da una parte all’altra dal campo. Ho visto la partita e Scandicci mi è sembrata un po’ confusionaria e poco lucida in alcuni momenti. Busto Arsizio, invece, ha giocato in maniera lineare sfruttando tanto i centrali con pochi errori. Hanno messo sotto pressione le toscane. Sono arrivati i primi 3 punti per Busto e hanno esultato mettendo in mostra grande gioia e qualche lacrima per un primo successo fondamentale per giunta contro una corazzata”.

Ora vivremo un turno infrasettimanale con un match di cartello. “Milano-Firenze sarà davvero una partita interessante. Le toscane punteranno sul loro sestetto consueto e dovranno fare attenzione in difesa. Milano prosegue senza Paola Egonu. Hanno tante schiacciatrici forti, ma Paola è Paola. Che fine ha fatto? Dalle ultime notizie si parla di 6 settimane. So che sta rientrando e che ha iniziato ad allenarsi a Milano, ma non si sa quando potrà tornare davvero”.

La notizia più importante per il volley femminile delle ultime ore è, tuttavia, un Julio Velasco che rimarrà fino al 2028 con la Nazionale: “Davvero una bella notizia per tutto il movimento. Va benissimo la continuità, ma di pari passo sarà difficile confermarsi, tutto diventa più pesante per staff e giocatrici. A Parigi ha avuto un gruppo eccezionale che ha colto un oro olimpico storico. Le ragazze mi hanno sempre detto che erano entusiaste lavorare con lui per carisma e per il fatto che sia un allenatore tattico. Mi fa piacere questa conferma. Al suo fianco ha persone come Bernardi e Barbolini che danno un aiuto eccezionale”.