Dove vedere in tv Musetti-Zverev, Australian Open Opening Week 2026: orario, programma, streaming

Lorenzo Musetti ha archiviato la domenica conclusiva del torneo ATP 250 di Hong Kong con una sconfitta e una vittoria: prima ha perso la finale del singolare contro il kazako Alexander Bublik, poi ha alzato al cielo il trofeo in doppio insieme a Lorenzo Sonego regolando i russi Andrey Rublev e Karen Khachanov. La nona finale persa in altrettante disputate negli ultimi venti mesi accende un campanello d’allarme, ma il toscano può festeggiare perché da domani sarà ufficialmente il nuovo numero 5 del mondo.

Best ranking in carriera per il nostro portacolori, che ora si lancia con ottimismo verso gli Australian Open, primo Slam della stagione che si aprirà domenica 18 gennaio. Alla vigilia del grande appuntamento sul cemento di Melbourne, il 23enne disputerà un incontro di esibizione nell’ambito della Opening Week, sempre alla Rod Laver Arena. L’appuntamento è per martedì 13 gennaio, quando affronterà il tedesco Alexander Zverev: test probante contro il numero 3 del mondo e finalista degli Australian Open nell’ultima edizione.

Sarà il secondo incontro a partire dalle ore 07.00 italiane (a Melbourne sono dieci ore avanti rispetto a noi), il programma di giornata sarà aperto dal confronto tra Jasmine Paolini e la kazaka Elena Rybakina (la toscana ha preso il posto della cinese Qinwen Zheng, originariamente annunciata in campo).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, il palinsesto tv e streaming di Musetti-Zverev, incontro di esibizione della Australian Open Opening Weekend. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MUSETTI-ZVEREV, AUSTRALIAN OPEN OPENING WEEK

Martedì 13 gennaio

Secondo match dalle ore 07.00 Lorenzo Musetti vs Alexander Zverev – Diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN

In precedenza, a partire dalle ore 07.00, si giocherà Paolini-Rybakina. Al termine toccherà a Musetti.

PROGRAMMA MUSETTI-ZVEREV: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Eurosport 1, Discovery+, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.