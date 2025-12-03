Larissa Iapichino fissa la data del debutto nel 2026! Il calendario e tutti gli appuntamenti indoor/outdoor

Larissa Iapichino si è laureata Campionessa d’Europa indoor ad Apeldoorn e ha poi vinto la Diamond League, ma purtroppo l’azzurra è incappata in una controprestazione ai Mondiali di Tokyo, venendo eliminata in qualifica con la per lei modesta misura di 6.56 metri. La 23enne ha saputo superare i sette metri per la prima volta in carriera, toccando 7.06 a Palermo, ma nell’appuntamento più importante della stagione non è riuscita a graffiare come avrebbe voluto e a battagliare per una medaglia.

La toscana si è già messa al lavoro in vista della prossima annata agonistica, che culminerà con gli Europei di Birmingham (Gran Bretagna) nel mese di agosto. La figlia di Fiona May, allenata da papà Gianni, inseguirà il risultato di lusso nella rassegna continentale, dove si presenterà dopo il quinto posto del 2022 e soprattutto la medaglia d’argento che si è messa al collo lo scorso anno a Roma. Il programma prevede naturalmente anche le varie tappe di Diamond League e la novità dell’Ultimate Championship.

Larissa Iapichino ha snocciolato la propria pianificazione per la prossima stagione nell’intervista concessa ad Azzurra, la rivista di OA Sport: “La stagione 2026 inizia presto perché nessuno ha il minimo (6.75, n.d.r.) per i Mondiali Indoor in Polonia che sono uno dei miei obiettivi. Quindi il 17 gennaio sarò ad Ancona in pedana per il ‘Memorial Giovannini’, poi farò due tappe del Gold Indoor Tour per il ranking e i Mondiali il 20 marzo“.

L’azzurra ha proseguito, soffermandosi sugli eventi all’aperto: “Dopo due mesi si ricomincia con la Diamond League, dovrei disputare le tappe di Shanghai, Stoccolma, Eugene e Londra. Poi un mese di preparazione per gli Europei a Birmingham, la mia seconda casa. E la stagione non finisce qui…Avrò poi la potenziale finale di Diamond League a Bruxelles il 4 settembre e, se mi qualificherò, l’Ultimate Championship a Budapest l’11 settembre, un vero e proprio Campionato del mondo di Elite, una sorta di super slam”.

CALENDARIO LARISSA IAPICHINO 2025

17 gennaio Memorial Giovannini ad Ancona

Due tappe del World Indoor Tour (livello gold) da definire: Boston (USA, 24 gennaio), New York (USA, 1° febbraio), Ostrava (Cechia, 3 febbraio), Madrid (Spagna, 6 febbraio), Karlsruhe (Germania, 8 febbraio), Belgrado (Serbia, 11 febbraio), Lievin (Francia, 19 febbraio), Torun (Polonia, 22 febbraio)

20-22 marzo Mondiali Indoor a Torun (Polonia)

16 maggio Diamond League a Shanghai (Cina)

7 giugno Diamond League a Stoccolma (Svezia)

4 luglio Diamond League a Eugene (USA)

18 luglio Diamond League a Londra (Gran Bretagna)

10-16 agosto Europei a Birmingham (Gran Bretagna)

4-5 settembre Eventuale finale di Diamond League a Bruxelles (Belgio)

11-13 settembre Eventuale Ultimate Championship a Budapest (Ungheria)