Larissa Iapichino sfiderà Mihambo a Karlsruhe: “Qui ho maturato la mia prima esperienza”. La data verso i Mondiali Indoor

Larissa Iapichino si è laureata Campionessa d’Europa indoor ad Apeldoorn e ha poi vinto la Diamond League, ma purtroppo l’azzurra è incappata in una controprestazione ai Mondiali di Tokyo, venendo eliminata in qualifica con la per lei modesta misura di 6.56 metri. La 23enne ha saputo superare i sette metri per la prima volta in carriera, toccando 7.06 a Palermo, ma nell’appuntamento più importante della stagione non è riuscita a graffiare come avrebbe voluto e a battagliare per una medaglia.

La toscana si è già messa al lavoro in vista della prossima annata agonistica, che culminerà con gli Europei di Birmingham (Gran Bretagna) nel mese di agosto. La figlia di Fiona May, allenata da papà Gianni, inseguirà il risultato di lusso nella rassegna continentale, dove si presenterà dopo il quinto posto del 2022 e soprattutto la medaglia d’argento che si è messa al collo lo scorso anno a Roma. Il programma prevede naturalmente anche le varie tappe di Diamond League e la novità dell’Ultimate Championship.

Larissa Iapichino aveva snocciolato la propria pianificazione per la prossima stagione indoor in un’intervista concessa ad Azzurra, la rivista di OA Sport: “La stagione 2026 inizia presto perché nessuno ha il minimo (6.75, n.d.r.) per i Mondiali Indoor in Polonia che sono uno dei miei obiettivi. Quindi il 17 gennaio sarò ad Ancona in pedana per il ‘Memorial Giovannini’, poi farò due tappe del Gold Indoor Tour per il ranking e i Mondiali il 20 marzo“.

Oggi è arrivata la comunicazione ufficiale sulla sua presenza a Karlsruhe, evento del World Indoor Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante riservato alle prove in sala): appuntamento in Germania il prossimo 8 febbraio, dove incrocerà la tedesca Malaika Mihambo, già Campionessa Olimpica e del mondo nonché vincitrice nella località teutonica nell’ultima edizione con la misura di 7.07 metri.

Larissa Iapichino ha rilasciato una breve dichiarazione, rilanciata anche da World Athletics: “Sono molto felice di tornare a Karlsruhe, poiché è qui che ho maturato la mia prima esperienza internazionale come atleta junior nel 2020. Spero di potermi divertire ancora di più questa volta e di emozionare il pubblico. È sicuramente fantastico poter gareggiare di nuovo contro Malaika, con cui ho un ottimo rapporto”.