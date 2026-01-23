PallanuotoSport in tv
Dove vedere in tv Italia-Grecia, Finale 3°-4° posto Europei pallanuoto 2026: orario, programma, streaming
L’Italia deve voltare pagina dopo la netta sconfitta in semifinale contro i campioni olimpici della Serbia e si appresta ad affrontare la Grecia nella finale per il bronzo ai Campionati Europei di pallanuoto 2026. Il match con in palio la terza posizione nella rassegna continentale si disputerà a Belgrado nella giornata di domenica 25 gennaio (dalle ore 17.00).
Il Settebello vuole confermarsi sul podio europeo a due anni di distanza dal bronzo ottenuto nella precedente edizione andata in scena nel 2024 in Croazia, mentre viene rimandato ulteriormente l’appuntamento con la finalissima. Gli avversari degli azzurri sono reduci dalla sconfitta in semifinale contro l’Ungheria per 15-12, ma hanno già dimostrato di poter mettere in difficoltà gli uomini del CT Sandro Campagna come dimostra la vittoria nella fase a gironi.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario di inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Grecia, valevole come spareggio per il bronzo agli Europei di pallanuoto 2026. L’incontro verrà trasmesso in diretta tv su Rai Sport; in diretta streaming su Rai Play ed Eurovision Sport; in diretta live testuale su OA Sport.
CALENDARIO ITALIA-GRECIA EUROPEI PALLANUOTO 2026
Domenica 25 gennaio
Ore 17.00 Italia vs Grecia – Diretta tv su Rai Sport
PROGRAMMA ITALIA-GRECIA: COME SEGUIRLA IN TV O STREAMING
Diretta tv: Rai Sport.
Diretta streaming: Rai Play, Eurovision Sport.
Diretta Live testuale: OA Sport.