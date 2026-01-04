Quando giocano Errani/Vavassori oggi alla United Cup 2026: orario, avversari, tv, streaming

Oggi, domenica 4 gennaio, Sara Errani e Andrea Vavassori scenderanno in campo per dare il proprio contributo nella sfida tra Italia e Svizzera, valida per il Gruppo C della United Cup 2026, competizione a squadre miste di tennis tra nazioni. Alla RAC Arena di Perth (Australia), la coppia azzurra affronterà il duo elvetico che, almeno sulla carta, dovrebbe essere composto da Stan Wawrinka e Belinda Bencic.

Resta tuttavia un punto interrogativo legato alla presenza del quarantenne rossocrociato. Wawrinka, infatti, potrebbe trovarsi nella condizione di disputare a stretto giro di posta prima il singolare contro Flavio Cobolli e successivamente il doppio misto insieme a Bencic. Non è quindi escluso un cambio nella formazione svizzera: al suo posto potrebbe scendere in campo Jakub Paul, già protagonista nel match contro la Francia, dove ha giocato in coppia con la numero 11 del mondo, imponendosi su Tiantsoa Sarah Rakotomanga Rajaonah / Edouard Roger-Vasselin con il punteggio di 6-2, 5-7, 10-2.

Dal canto loro, Errani e Vavassori partono da una base estremamente solida. “Sarita” e “Wave” si conoscono molto bene e hanno già dimostrato grande affiatamento anche nei tornei del Grande Slam. Da ricordare, in particolare, le vittorie agli US Open 2024 e 2025 e al Roland Garros 2025. La chimica tra i due è evidente e l’obiettivo sarà quello di confermarla anche oggi, per conquistare un punto che potrebbe rivelarsi decisivo nell’economia della sfida tra Italia e Svizzera.

Entrando nel dettaglio su orario, avversari e dove vedere Errani/Vavassori in tv, il match di doppio misto tra Sara Errani/Andrea Vavassori e Belinda Bencic/Stan Wawrinka (o Jakub Paul) è in programma oggi, domenica 4 gennaio, come terzo e ultimo incontro di giornata (inizio dello schedule alle ore 10:00 italiane), dopo i due singolari Paolini vs Bencic e Cobolli vs Wawrinka.

La partita sarà trasmessa in diretta tv su SuperTennis HD, mentre la diretta streaming sarà disponibile su supertennis.tv, SuperTennix e Tennis TV. Inoltre, OA Sport garantirà la DIRETTA LIVE testuale dell’incontro, per non perdere neanche un punto della sfida valida per la United Cup 2026.

