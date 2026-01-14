Dove vedere in tv e streaming il sorteggio degli Australian Open 2026: orario e programma

Il sorteggio degli Australian Open 2026 è in programma il 15 gennaio alle ore 04:30 italiane (le 14:30 locali a Melbourne). La cerimonia definirà il percorso dei 128 giocatori e delle 128 giocatrici presenti nel tabellone principale (main draw) del primo Slam della stagione. Il main draw sarà completato dagli atleti provenienti dalle qualificazioni, in calendario dal 12 al 15 gennaio, e dalle wild card assegnate dagli organizzatori.

Nel tabellone maschile, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz partiranno dai lati opposti del draw: lo spagnolo sarà testa di serie n.1, mentre l’altoatesino n.2. Sinner andrà a caccia del terzo titolo consecutivo a Melbourne, dopo i trionfi del 2024 e del 2025. Alcaraz, che non è mai andato oltre i quarti di finale agli Australian Open, punta invece a completare il Career Grand Slam, ovvero vincere tutti e quattro i tornei del Grande Slam almeno una volta in carriera (non necessariamente nello stesso anno).

Oltre a Sinner, saranno presenti numerosi azzurri: Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Lorenzo Sonego, Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi, Mattia Bellucci e Luca Nardi. Il torneo vedrà ai nastri di partenza 99 dei primi 100 tennisti del ranking ATP; il quadro dei 128 giocatori sarà completato da 8 wild card e 16 qualificati.

Tra i protagonisti attesi c’è anche Novak Djokovic, dieci volte vincitore a Melbourne, pronto a dimostrare ancora una volta la sua competitività. Le assenze più rilevanti saranno quelle di Jack Draper e Holger Rune, entrambi fermati da infortuni.

Il sorteggio degli Australian Open 2026 non sarà trasmesso in diretta tv, mentre la diretta streaming sarà disponibile sul canale Youtube degli Australian Open a partire dalle 04:30 italiane di giovedì 15 gennaio.

SORTEGGIO AUSTRALIAN OPEN 2026

Giovedì 15 gennaio (orari italiani)

Ore 04:30 Cerimonia sorteggio Australian Open 2026 a Melbourne

PROGRAMMA SORTEGGIO AUSTRALIAN OPEN 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: canale Youtube Australian Open