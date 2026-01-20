Dove vedere in tv Alcaraz-Hanfmann, Australian Open 2026: orario, programma, streaming

Il secondo turno del tabellone di singolare maschile degli Australian Open 2026 di tennis si aprirà domani, mercoledì 21 gennaio: tornerà in campo a Melbourne il numero 1 del seeding e del mondo, lo spagnolo Carlos Alcaraz, il quale sarà opposto al tedesco Yannick Hanfmann.

Il match si giocherà sulla Rod Laver Arena e sarà il secondo del programma, che si aprirà all’1.30 ora italiana con il singolare femminile tra la bielorussa Aryna Sabalenka e la qualificata cinese Bai Zhuoxuan, mentre lo spagnolo ed il teutonico scenderanno in campo comunque non prima delle 4.00 ora italiana.

La diretta tv del match dell’iberico del secondo turno degli Australian Open 2026 di tennis non sarà fruibile in chiaro, mentre la diretta streaming della partita sarà disponibile su Eurosport 1 HD, discovery+, HBO Max, Tim Vision e Prime Video Channels.

CALENDARIO AUSTRALIAN OPEN 2026

Mercoledì 21 gennaio

Rod Laver Arena

Dall’1.30 ora italiana

Aryna Sabalenka (Bielorussia, 1)-Bai Zhuoxuan (Cina, Q)

Non prima delle 4.00 ora italiana

Carlos Alcaraz (Spagna, 1) – Yannick Hanfmann (Germania)

