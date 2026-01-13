Dopo 15 anni torna il Giro di Sardegna! Le tappe dell’edizione 2026: parata di stelle a Cagliari

Dopo 15 anni di assenza tornerà nel 2026 il Giro di Sardegna, che si disputerà in cinque tappe dal 25 febbraio al 1° marzo. L’evento è stato presentato ufficialmente oggi a Cagliari, presso la sede dell’Assessorato del Turismo della Regione Autonoma della Sardegna, anche alla presenza di qualche stella del passato come Fabio Aru, Claudio Chiappucci ed in collegamento video Gianni Bugno e Francesco Moser.

In passato la corsa isolana rappresentava un appuntamento di spicco nel calendario ciclistico internazionale ad inizio stagione, accogliendo le migliori squadre e alcuni grandi campioni. Nell’albo d’oro troviamo infatti alcuni nomi leggendari come Eddy Merckx, Jacques Anquetil, Vittorio Adorni, Marino Basso, Giuseppe Saronni e Peter Sagan, a conferma del prestigio di una competizione nata nel lontano 1958. Grande attesa dunque per il ritorno del Giro di Sardegna, che farà parte della Coppa Italia delle Regioni 2026 e verrà organizzato dal GS Emilia.

“Il ritorno nell’isola del Giro della Sardegna dopo quindici anni rappresenta un risultato di grande valore sportivo, simbolico e strategico per la nostra Regione. Riportare nel nostro territorio una competizione storica del ciclismo internazionale, uno sport che appassiona milioni di persone in tutto il mondo, significa investire in una visione che unisce sport, promozione del territorio e sviluppo economico, valorizzando la Sardegna come destinazione capace di attrarre grandi eventi. Rilanciare il Giro della Sardegna vuol dire guardare al futuro, puntando su un modello di crescita sostenibile che sappia coniugare paesaggi, cultura, accoglienza e qualità organizzativa: valori di cui il ciclismo è portatore. La copertura mediatica nazionale e internazionale offrirà una straordinaria vetrina alla nostra Isola, contribuendo a rafforzarne l’immagine e ad attrarre flussi turistici anche al di fuori della stagione estiva“, ha dichiarato nel suo intervento Alessandra Todde (presidente della regione Sardegna).

Già definito il percorso, che si aprirà mercoledì 25 febbraio con una tappa di 189,5 km da Castelsardo a Bosa. Nei giorni successivi i corridori affronteranno nell’ordine la Oristano-Carbonia da 136,2 km, la Cagliari-Tortolì da 168,3 km, la Tortolì-Nuoro da 152,8 km (con quasi 3000 metri di dislivello) ed infine domenica 1° marzo la Nuoro-Olbia da 183,6 km.

Di seguito le squadre iscritte al Giro di Sardegna 2026:

1 Soudal Quick-Step World Tour

2 XDS Astana Team World Tour

3 UAE Team Emirates Gen Z World Tour mista

4 Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies World Tour mista

5 Lidl – Trek Future Racing World Tour mista

6 Bahrain Victorious Development Team World Tour mista

7 Bardiani CSF 7 Saber Professional

8 Team Polti VisitMalta Professional

9 MBH Bank CSB Telecom Fort Professional

10 Solution Tech NIPPO Rali Professional

11 Team Novo Nordisk Professional

12 Cofidis Professional

13 Unibet Rose Rockets Professional

14 Burgos Burpellet BH Professional

15 Equipo Kern Pharma Professional

16 Beltrami TSA Tre Colli Continental

17 Biesse – Carrera – Premac Continental

18 General Store – Essegibi – F.Lli Curia Continental

19 Gragnano Sporting Club Continental

20 S.C. Padovani Polo Cherry Bank Continental

21 Mg.K Vis Costruzioni e Ambiente Continental

22 Team Technipes #inEmiliaRomagna Continental

23 Campana Imballagi – Morbiato – Trentino Continental

24 Petrolike Continental

25 Team UKYO Continental