Dominik Paris alla prova Kitzbuehel: “Neve più facile che gli altri anni. Se non rischi, non fai risultato”

Tutto pronto per il SuperG di domani sulla leggendaria Streif. L’appuntamento per la gara di Kitzbuehel, valida per la Coppa del Mondo, è fissato per domani alle ore 11.30. Dopo la vittoria di Giovanni Franzoni a Wengen, l’Italia si augura di essere nuovamente protagonista su una delle piste più difficili della stagione. Oltre al bresciano, gli occhi saranno puntati anche su Dominik Paris.

L’azzurro ritrova la Streif dove in carriera ha vinto quattro volte, risultando uno dei migliori di sempre sulle nevi austriache. È suo infatti l’ultimo successo italiano a Kitzbuehel, nel lontano 2019. Paris in questa stagione si sta sempre confermando tra i primi 10 in SuperG e domani potrebbe esaltarsi ancora una volta su una delle piste più tecniche.

L’italiano, al termine delle due prove cronometrate, ha espresso alla Fisi le sue considerazioni: “Questa mattina ho riposato e poi ho fatto un po’ di attivazioni nel pomeriggio per essere pronto. Le prove mi hanno dato sensazioni positive. Sembra che quest’anno la neve sia un po’ più facile rispetto al passato e quindi le gare risulteranno non così difficili. In ogni caso, su questa pista ci sono dei passaggi che bisogna fare bene. Il superG è stato tracciato dal nostro allenatore, vediamo che sorprese ci ha riservato. Qui il superG è come la discesa: o si prendono alcuni rischi e si scende a tutta oppure è difficile fare risultato. Il meteo sembra che sia bello e penso che avremo un bel week-end di gare”.