Giovanni Franzoni alla sfida della Streif: “Pista che mi piace, ho in testa cosa fare”

È indubbiamente il migliore momento della giovane carriera di Giovanni Franzoni. L’italiano, dopo la magica vittoria nel SuperG di Wengen ed il terzo posto nella discesa, vuole ora recitare un ruolo da protagonista anche a Kitzbuehel, dove domani è in programma un nuovo SuperG valido per la Coppa del Mondo. Sulla leggendaria Streif, una delle piste più veloci e tecniche del Circo Bianco, l’azzurro cercherà un successo storico.

Il bresciano vanta una condizione invidiabile e nelle due prove cronometrate sulla pista austriaca, ha fatto segnare in entrambe le discese il miglior tempo. Franzoni sembra quindi rappresentare un reale pericolo per gli avversari, che hanno imparato nelle scorse settimane a rispettarlo ed a temerlo. Con il nativo di Manerba del Garda, inoltre, l’Italia sogna un successo che sulla Streif manca da sette anni.

L’azzurro, come riportato dalla Fisi, ha così commentato le sue sensazioni in vista della gara di domani: “Per la prima volta sono nei primi dieci, quindi questa volta avrò la possibilità di guardare qualcuno prima di me. La pista nelle prove era bella e mi sono trovato bene, anche con il materiale. Sarà un superG abbastanza veloce, bene per me che riesco a gestire le alte velocità. Però si sa che il superG è sempre un terno al lotto e spero di interpretare bene la pista in ricognizione e poi ci sarà la gara. E’ la seconda volta che faccio la Streif, che mi è piaciuta subito lo scorso anno. Quest’anno sono riuscito a migliorare in alcuni passaggi e ho bene in testa quello che devo fare. Devo ancora sistemare qualcosa nella parte alta della discesa però mi sento fiducioso e pronto per affrontarla al meglio”.