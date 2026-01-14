Una campionessa del mondo e un campione d’Europa sono i protagonisti della nuova puntata di Volley Night, il format settimanale dedicato alle storie, ai protagonisti e ai temi caldi della pallavolo italiana e internazionale.

Nel salotto di OA Sport arrivano Nicole Piomboni e Giulio Pinali, due volti simbolo di generazioni diverse ma unite dalla stessa passione per il volley.

Classe 2005, originaria di Viserba, Nicole Piomboni è reduce dal titolo mondiale Under 21 e sta vivendo una stagione di grande crescita con la maglia di Macerata, dove si è ritagliata con continuità un ruolo da titolare. Prestazioni solide, personalità e margini di miglioramento importanti hanno acceso i riflettori anche del CT Julio Velasco, che potrebbe inserirla nel giro della Nazionale maggiore già dalla prossima estate.

Dall’altra parte Giulio Pinali, opposto bolognese e campione europeo nel 2021, oggi protagonista in Serie A2 con Porto Viro. Un percorso fatto di esperienze ad alto livello, responsabilità offensive e leadership, in una stagione complessa che vede il club veneto impegnato nella corsa salvezza.

A guidare il racconto sono Simona Bastiani e Luciano De Gregorio, affiancati dall’analisi tecnica e dal punto di vista dei talent Laura Partenio e Paolo Cozzi. Una puntata che intreccia attualità, storie personali, prospettive future e il presente della pallavolo italiana.

Volley Night è approfondimento, passione e volley raccontato dai suoi protagonisti.

