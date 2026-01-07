Dakar 2026, Lategan stravince la quarta tappa tra le auto. Al-Attiyah si difende, un big si ritira

Classifica generale rivoluzionata tra le auto al termine della quarta tappa della Dakar 2026, in cui è andata in scena la prima metà della Marathon di Al Ula. Quest’oggi gli equipaggi hanno affrontato una prova speciale di 452 km e si apprestano a trascorrere la nottata in un bivacco remoto nel deserto senza poter ricevere assistenza esterna dai team di supporto in vista della stage di domani (che chiuderà la prima delle due Marathon previste nel rally saudita).

Henk Lategan ha dominato la tappa odierna, completando i 452 km competitivi in 4h47:08 (dopo essere partito per 23°) ed infliggendo distacchi abissali a tutti i rivali. Il sudafricano della Toyota, al quinto successo parziale della carriera nella Maratona nel Deserto, ha effettuato una rimonta clamorosa in classifica generale passando in un colpo solo dall’undicesimo al primo posto e rilanciando le sue quotazioni per un titolo sfuggitogli nel 2025 per meno di quattro minuti.

Il 31enne africano si è imposto oggi con un margine di 7’03” sulla Dacia di Nasser Al-Attiyah e addirittura 14’15” sulla Toyota Hilux Overdrive Evo del polacco Marek Goczal, mentre diversi big hanno perso tanto terreno tra cui il francese Sebastien Loeb (quinto a 17’54”) e lo spagnolo Carlos Sainz (13° a 27’06”). Da segnalare inoltre il ritiro del vincitore della passata edizione Yazeed Al Rajhi, che ha abbandonato la prova speciale dopo 234 chilometri per problemi tecnici alla sua Toyota.

Lategan è dunque il nuovo leader della generale con un vantaggio di 3’55” sul qatariota Al-Attiyah, 13’00” sullo svedese Mattias Ekstrom (Ford), 15’53” su Carlos Sainz (Ford), 16’53” sul francese Mathieu Serradori (Century Racing), 18’19” sul sudafricano Saood Variawa (Toyota), 18’39” sullo spagnolo Nani Roma (Ford), 19’57” su Loeb (Dacia), 21’22” sul polacco Eryk Goczal (Toyota) e 25’18” sull’iberica Cristina Gutierrez (Dacia).