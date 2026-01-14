Dakar 2026, Loprais vince ancora nei camion, Van Den Brink va in difficoltà. Stravolta la generale

La decima tappa della 48esima edizione della Dakar ha regalato non poche sorprese. I protagonisti hanno oggi affrontato 420 chilometri di speciali da Bivoauc Refuge a Bisha nei quali non sono mancati i colpi di scena che hanno completamente ribaltato la classifica generale. Il più veloce è stato nuovamente Ales Loprais (Instrade Loprais Team De Rooy FPT) che ha terminato la prova in 5:35:54.

Il ceco, dopo il successo di ieri, è riuscito a mantenere per tutto il tragitto un vantaggio minimo su Vaidotas Zala, conquistando una preziosa tappa. Seconda piazza, con un distacco di 1’37” proprio per il lituano del Nordis Team De Rooy che continua ad inanellare risultati positivi. Terzo invece, con un ritardo di 22’20” il ceco Martin Soltys (Buggyra Zm Racing).

Quarto invece Martin Macik (MM Technology) che paga un ritardo di quasi mezz’ora dalla vetta (29’34”). Risultato più che negativo quello del leader della generale Mitchel Van Den Brink (Eurol Rallysport) che completa la tappa al sesto posto con l’enorme distacco di 1:11:19. In virtù di questo risultato la classifica virtuale risulta ora stravolta. Zala, che inseguiva l’olandese, si ritrova ora al comando con un vantaggio di 18’55” su Loprais e di 35’30” proprio su Van Den Brink.