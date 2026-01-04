Dakar 2026 oggi: orari 4 gennaio, differita tv, percorso, streaming

Dopo il prologo di ieri, a partire da oggi, domenica 4 gennaio, si inizierà ad entrare ufficialmente nel vivo per quanto riguarda la quarantottesima edizione della Dakar, la corsa più dura del mondo. Anche nel 2026, com’è ben noto, il percorso si snoderà tutto in Arabia Saudita e nella tappa odierna inizieremo a tastare davvero il polso ai protagonisti delle rispettive categorie.

Oggi, domenica 4 gennaio, si partirà con la corsa vera e propria. È in programma, infatti, lo stage numero 1 che, tuttavia, sarà ancora da Yanbu a Yanbu, città saudita che si affaccia sul Mar Rosso nonché uno dei poli petrolchimici più importanti del mondo. Dopo il primo assaggio di ieri, inizieremo a vedere chilometraggi importanti. Nel complesso la carovana si sposterà per 518 chilometri, dei quali 213 saranno di trasferimento e 305 di prove speciali.

In poche parole, le classifiche generali inizieranno a darci qualche segnale importante. La tappa inaugurale della Dakar 2026 vedrà un inizio contrassegnato da un terreno roccioso, con passaggi stretti e settori davvero complicati. Nella seconda parte invece, sarà la sabbia a fare la voce grossa, con ulteriori insidie per i protagonisti.

Come seguire la tappa in tv? La Dakar è trasmessa in tv su Sky Sport, che offrirà una sintesi quotidiana delle tappe in programma. Nell’occasione odierna alle ore 23.00 su Sky Sport Arena (204). Le migliori immagini delle varie giornate di gara saranno visibili anche in streaming su discovery+, Sky Go, NOW e sui canali ufficiali YouTube e Facebook di Rally Dakar. OA Sport vi offrirà una DIRETTA LIVE testuale per ogni frazione della Maratona del deserto.

PROGRAMMA PRIMA TAPPA DAKAR 2026 (orari italiani)

Sabato 3 gennaio

Ore 05.30 partenza moto

Ore 08.15 partenza auto

Ore 09.42 partenza camion

PROGRAMMA DAKAR 2026: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Tv: sintesi su Sky Sport Arena (204) alle ore 23.00

Streaming: sintesi quotidiana su discovery+, SkyGO, NOW, canali ufficiali YouTube e Facebook di Rally Dakar.

Diretta Live testuale: OA Sport.