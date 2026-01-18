Cosa cambia per Sofia Goggia con il ritorno di Federica Brignone in gigante? Pettorale migliore per sorteggio

Sofia Goggia ha archiviato con pochi sorrisi il fine settimana di Tarvisio, dove è andata in scena una tappa della Coppa del Mondo di sci alpino: dopo il poco brillante undicesimo posto conseguito nella discesa libera del sabato, la fuoriclasse bergamasca si è migliorata nel superG della domenica, chiudendo al sesto posto con un ritardo di 19 centesimi dal gradino più basso del podio. Due prove in specialità veloci non all’altezza del talento della 33enne, che in precedenza era stata 17ma nella discesa libera di Zauchensee.

L’azzurra si rimetterà in gioco martedì 20 gennaio in occasione del gigante di Kronplatz, dove cercherà di proseguire nella sua striscia positiva tra le porte larghe (ottava e undicesima a Tremblant, ottava a Semmering e undicesima a Kranjska Gora). Con quale pettorale partirà Sofia Goggia nella gara in programma sulla nevi altoatesine? La 33enne figura al 16mo posto nella WCSL List, ma l’assenza per infortunio della svizzera Lara Gut-Behrami (dodicesima) la proietta in quindicesima posizione e dunque all’interno del secondo sottogruppo di merito.

Questo significa che Sofia Goggia scatterà con un pettorale tra il numero 8 e il numero 15 (estratto a sorte), mentre chi figura nelle prime sette posizioni della WCSL List pare con un numero tra 1 e 7 (sempre sorteggiato). Cosa cambierà per la bergamasca con l’eventuale rientro di Federica Brignone in occasione del gigante di Kronplatz? Formalmente nulla: la valdostana è numero 9 (anch’ella nel secondo sottogruppo), Sofia Goggia è sempre 15ma con l’assenza di Gut e dunque la fascia per il pettorale non cambierà. Il sorteggio potrebbe anzi dare a Goggia un pettorale migliore rispetto a Brignone