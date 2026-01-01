Com’è piazzata Federica Brignone nelle WCSL List? Rischio in gigante, bene in superG e discesa: situazione pettorali

Federica Brignone è nel pieno del percorso di riabilitazione dopo il brutto infortunio accusato lo scorso 3 aprile e l’auspicio è che possa essere davvero competitiva alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, che si apriranno il prossimo 6 febbraio. Non si ancora quando tornerà effettivamente in gara la fuoriclasse valdostana: si era vociferato a lungo dell’ipotesi Tarvisio (17-18 gennaio con discesa libera e superG) a precedere il gigante di Kronplatz (gigante il 20 gennaio) e la doppia trasferta tra Spindleruv Mlyn (gigante in Cechia il 24 gennaio) e Crans Montana (discesa e super il 30-31 gennaio), ma non si hanno certezze e Flavio Roda, Presidente della FISI, ha suggerito all’azzurra di presentarsi direttamente ai Giochi.

Con la rassegna a cinque cerchi sempre più vicina, è bene dare un occhio alla situazione di Federica Brignone nelle varie World Cup Starting List, ovvero le graduatorie che contribuiscono ad assegnare i pettorali di partenza delle varie gare. Si tratta di classifiche fondamentali, perché presentarsi al cancelletto con un numero più o meno elevato può fare tutta la differenza del mondo. Ricordiamo il regolamento: in gigante e in slalom le prime sette atlete beneficiano di un pettorale tra l’1 e il 7 (sorteggiato a sorte) e quelle tra l’ottavo e il quindicesimo posto di un pettorale tra 8 e 15 (sempre estratto); in discesa libera e in superG, invece, le prime dieci classificate della WCSL partono con pettorali tra il 6 e il 15 (sempre determinati a sorte), mentre le successivi dieci con pettorali tra 1 e 5 e tra 16 e 20.

Federica Brignone rischia di uscire dal primo sottogruppo di merito in gigante, disciplina di cui è Campionessa del Mondo. Al momento è infatti sesta con 371 punti, inseguita dalla croata Zrinka Ljutic (365), dalla statunitense Paula Moltzan (329), dall’albanese Lara Colturi (308): il gigante di Kranjska Gora (3 gennaio) avrà un peso specifico molto importante, poi si tornerà tra le porte larghe a Kronplatz e in Cechia, servirà sperare in prestazioni non così brillanti delle più immediate inseguitrici oppure tornare in pista per rispondere all’assalto.

La situazione è decisamente migliore in discesa libera, dove è sesta con 287 punti davanti a Laura Pirovano (287), all’austriaca Mirjam Puchner (247), alla ceca Ester Ledecka (233) e alla tedesca Kira Weidle-Winkelmann (209). In superG si possono dormire sonni tranquilli, visto che la detentrice della Sfera di Cristallo assoluta è seconda con 552 punti alle spalle di Sofia Goggia (557) e con un margine di 309 lunghezze sull’undicesima (l’austriaca Stephanie Venier).