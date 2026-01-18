Come cambia il tabellone di Jasmine Paolini con le eliminazioni di Kostyuk e Alexandrova: scenario già ribaltato

Jasmine Paolini ha iniziato con una vittoria il proprio percorso negli Australian Open 2026. Nel primo Slam della stagione, l’azzurra ha sconfitto piuttosto nettamente la bielorussa Aljaksandra Sasnovič col punteggio di 6-1 6-2, mettendo in mostra un tennis solido e risoluto contro un’avversaria particolarmente fallosa.

Sul cammino dell’azzurra ci sarà la vincitrice del confronto tra la polacca Magdalena Frech e la slovena Veronica Erjavec. Un secondo impegno non impossibile per la toscana, che però dovrà mantenere il proprio livello alto per fare più strada possibile. Lungo il cammino, Paolini si ritroverà qualche avversaria in meno del gruppo delle “più temibili”.

Il riferimento è all’ucraina Marta Kostyuk (n.20 del mondo) e alla russa Ekaterina Alexandrova (n.11 del ranking). Una delle due giocatrici, infatti, avrebbe potuto essere una rivale dell’azzurra negli ottavi di finale. Tuttavia, nel day-1 australiano ci sono state delle sorprese. Kostyuk è stata eliminata dalla francese Elsa Jacquemot (n.58 del mondo) col punteggio di 6-7 (4) 7-6 (4) 7-6 (7) in un confronto durato quasi 3 ore e mezza. Sempre in tre set, la n.11 del seeding ha ceduto alla turca Zeynep Sonmez (n.112 WTA, proveniente dalle qualificazioni) con lo score di 7-5 4-6 6-4.

Questo significa che le due giocatrici vittoriose potrebbero essere prossime avversarie dell’italiana nell’ipotesi di un ottavo. Tuttavia, prima di arrivare a quel turno bisognerà pensare al terzo round dove una tra l’americana Jovic, finalista a Hobart (sconfitta da Elisabetta Cocciaretto), e l’australiana Hon potrebbero essere delle potenziali avversarie.

Di seguito il tabellone di Jasmine Paolini a Melbourne:

TABELLONE JASMINE PAOLINI AUSTRALIAN OPEN 2026