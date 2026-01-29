Seguici su
Combinata nordica: Thomas Rettenegger in testa dopo il PCR a Seefeld

1 ora fa

Thomas Rettenegger
Ultima tappa della Coppa del Mondo di combinata nordica al maschile prima dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina. Massimo circuito internazionale a Seefeld, in Austria, dove andranno in scena tre gare tra venerdì, sabato e domenica.

Al comando dopo il Provisional Competition Round troviamo Thomas Rettenegger, che veste il pettorale blu di miglior saltatore del lotto. L’austriaco ha trovato 104 metri con il punteggio di 126.8, sfruttando anche il vantaggio a livello numerico della stanga più bassa.

Seguono l’altro austriaco Franz-Josef Rehrl, staccato di 8”, ed il tedesco Richard Stenzel. Quarto il norvegese Einar Luraas Oftebro, decimo invece il leader di Coppa, Johannes Lamparter.

In casa Italia continuano i progressi dal trampolino di Aaron Kostner, l’azzurro è ventesimo a 1’11” dalla vetta. 33mo Samuel Costa, 44mo Alessandro Pittin, 50mo Raffaele Buzzi.

