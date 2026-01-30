Combinata nordicaSci NordicoSport Invernali
Combinata nordica: Ida Marie Hagen guida la Mass Start di Seefeld
Epilogo scontato per la prova di fondo che apre la mass start ed in generale il weekend di Seefeld dedicato alla Coppa del Mondo di combinata nordica al femminile. Al comando dopo i 5 chilometri sugli sci stretti troviamo infatti la leader della classifica generale Ida Marie Hagen.
Dominio per la norvegese che si è lanciata in solitaria chiudendo con il tempo di 13:51.8. Occhio però che il successo non è già scritto, visto che c’è qualcuna che potrebbe rimontare.
Alle sue spalle la connazionale Marte Leinan Lund, staccata di 12” (3.1 punti) e soprattutto la statunitense Alexa Brabec, una che sul trampolino ci sa fare alla grande. Da podio anche la tedesca Nathalie Armbruster.
In casa Italia la migliore è Veronica Gianmoena, sedicesima. Più attardate Greta Pinzani, ventesima, e Daniela Dejori, ventiquattresima.