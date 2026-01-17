Combinata nordica: Alexa Brabec guida la Compact Race, italiane lontane

Prima gara del weekend in quel di Oberhof per la Coppa del Mondo di combinata nordica femminile. Nella mattinata italiana in scena il salto dal Normal Hill tedesco.

In testa troviamo la statunitense Alexa Brabec, con 103,5 metri e 132,9 punti totali. La norvegese Ingrid Laate, in testa nel PCR di ieri, è seconda a 129,8 punti con 95,5 metri, frutto anche di un salto da una stanga inferiore che non ha portato i risultati attesi. Per lei 6” di ritardo (distacchi prestabiliti nella Compact).

Terza posizione per la finlandese Minja Korhonen, a completare la top-5 la tedesca Nathalie Armbruster e la norvegese Ida Marie Hagen, che con i suoi 22” di ritardo risulta sicuramente la favorita per il successo.

In casa Italia, Daniela Dejori chiude 23ma con 87,9 punti, Veronica Gianmoena è 25ma con 86,5 punti, mentre Greta Pinzani occupa la 27ma posizione con 82,7 punti.