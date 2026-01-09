Combinata nordicaSci NordicoSport Invernali
Combinata nordica: ad Otepää Ida Marie Hagen fa la differenza nel fondo per la Mass Start
Ida Marie Hagen fa la differenza come di consueto sugli sci stretti nella prova di fondo della Mass Start di combinata nordica femminile ad Otepää. Prima gara del weekend per la Coppa del Mondo sulle nevi estoni, più tardi il salto dal trampolino piccolo.
La norvegese, leader della classifica di Coppa, si impone con autorità nei 4 chilometri del percorso estone, chiudendo in 10:50.9, dominando come di consueto sugli sci stretti.
Alle spalle della leader ecco la tedesca Nathalie Armbruster, staccata di 16”8 secondi, convertiti in 5,6 punti. Terza piazza per la rediviva norvegese Marte Leinan Lund. Quarta la statunitense Alexa Brabec che proverà la rimonta nel salto.
In casa Italia la migliore è Veronica Gianmoena che si disimpegna discretamente chiudendo quindicesima. A seguire troviamo Daniela Dejori in diciassettesima posizione, mentre Greta Pinzani chiude il terzetto azzurro in ventiduesima piazza.