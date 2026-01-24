Ciclocross: oggi la tappa di Maasmechelen, van der Poel ovviamente il più atteso

Undicesimo e penultimo appuntamento per la Coppa del Mondo di ciclocross che si avvicina alla conclusione (arriverà domani nei Paesi Bassi). Oggi la tappa belga di Maasmechelen, fondamentale ovviamente in chiave classifica finale. Solo due le gare in programma, quelle per gli élite, uomini e donne.

Il nome più atteso, come ogni volta che si gareggia quest’anno e c’è lui presente nella startlist, è sicuramente quello di Mathieu van der Poel. Il neerlandese della Alpecin – Premier Tech è in testa alla classifica e punta al trionfo finale. Per adesso in Coppa lo score è di sei su sei, in generale dieci gare disputate, dieci vittorie in stagione.

Non ci sono rivali all’altezza. Proveranno a sfidarlo Thibau Nys, Felipe Orts, Tibor Del Grosso, Emiel Verstrynge e Laurens Sweeck, ma il destino è già segnato: si gareggerà per il secondo posto. In casa Italia al via Nicola Parenti, Gioele Bertolini, Federico Ceolin e Lorenzo Dallarosta.

Al femminile Lucinda Brand ha già in cassaforte il titolo. Neerlandese favorita anche in Belgio, a sfidarla le connazionali Ceylin del Carmen Alvarado e Puck Pieterse. Italia che punta su Sara Casasola, Lucia Bramati e Rebecca Gariboldi.