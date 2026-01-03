Che pettorale avrà Federica Brignone al rientro in gigante? Arriva la temuta notizia nella World Entry List

Federica Brignone è uscita dalle prime sette posizioni della WCSL List di gigante, la graduatoria che contribuisce a determinare i pettorali di partenza nelle gare tra le porte larghe valide per la Coppa del Mondo di sci alpino. La Campionessa del Mondo di specialità è ferma a causa dell’infortunio rimediato nove mesi fa e si sta prodigando in un complicato percorso di riabilitazione per cercare di essere protagonista alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, dunque in questa stagione non si è ancora presentata al cancelletto di partenza e i sei “zero” forzati incamerati nella disciplina l’hanno portata all’esclusione dal primo sottogruppo di merito.

La fuoriclasse valdostana si trovava al sesto posto dopo il gigante di Semmering andato in scena lo scorso 27 dicembre, ma al termine dell’odierna gara di Kranjska Gora ha subito il sorpasso da parte della statunitense Paula Moltzan (357 punti), della croata Zrinka Ljutic (347) e dell’albanese Lara Colturi (311), mentre la nostra portacolori resta ferma a quota 309 punti e si trova attualmente in nona posizione. Una retrocessione che avrà importantissime ricadute in vista del rientro in gara dell’azzurra. Quale sarà il pettorale di Federica Brignone quando si ripresenterà al pettorale di partenza?

Le prime sette classificate della WCSL beneficiano di un pettorale tra 1 e 7 (estratto a sorte), mentre quelle tra l’ottava e la quindicesima posizione avranno in dote un numero tra 8 e 15 (sempre sorteggiato). Brignone è al momento davanti alla canadese Valerie Grenier (270), alla statunitense Mikaela Shiffrin (266), alla svizzera Lara Gut-Behrami (252, ma fuori dai giochi per infortunio), alla statunitense Nina O’Brien (222), alla polacca Maryna Gasienica-Daniel (203) e alla tedesca Lena Duerr (180). La sedicesima piazza è occupata da Sofia Goggia (178), mentre la canadese Britt Richardson è 17ma (168).

All’orizzonte ci sono due giganti di Coppa del Mondo: quello di Kronplatz (20 gennaio sulle nevi italiane) e quello di Spindleruv Mlyn (Cechia, 24 gennaio). Quando Federica Brignone tornerà in gara avrà un pettorale tra 8 e 15. Per rientrare nel primo sottogruppo le servirebbero dei risultati di rilievo nei prossimi due eventi tra le porte larghe, in modo da poter usufruire di un numero tra i e 7 alle Olimpiadi, che si apriranno il prossimo 6 febbraio. Se non dovesse presentarsi in gara nei prossimi due appuntamenti di Coppa del Mondo, allora partirà con un numero tra 8 e 15 ai Giochi.

WCSL LIST GIGANTE FEMMINILE

1. Julia Scheib (Austria) 578

2. Alice Robinson (Nuova Zeland) 565

3. Sara Hector (Svezia) 490

4. Camille Rast (Svizzera) 463

5. Thea Louise Stjernesund (Norvegia) 378

6. Paula Moltzan (USA) 357

7. Zrinka Ljutic (Croazia) 347

8. Lara Colturi (Albania) 311

9. Federica Brignone (Italia) 309, ferma per infortunio

10. Valerie Grenier (Canada) 270

11. Mikaela Shiffrin (USA) 266

12. Lara Gut-Behrami (Svizzera) 252, ferma per infortunio

13. Nina O’Brien (USA) 222

14. Maryna Gasienica-Daniel (Polonia) 203

15. Lena Duerr (Germania) 180

16. Sofia Goggia (Italia) 178

17. Britt Richardson (Canada) 168

18. Lara Della Mea (Italia) 143

19. Mina Fuerst Holtmann (Norvegia) 142

20. Wendy Holdener (Svezia) 124