Carlo Silipo: “Positivo il ritorno del pallone giallo. Dobbiamo trovare l’assetto migliore dietro”

L’Italia ha travolto la Turchia con un perentorio 25-11 e ha conquistato la terza vittoria consecutiva agli Europei 2026 di pallanuoto femminile, in corso di svolgimento a Funchal (Portogallo). Il Setterosa ha rispettato il pronostico della vigilia contro la poco quotata compagine anatolica e ha così chiuso il raggruppamento a punteggio pieno, qualificandosi senza problemi alla seconda fase a gironi: all’orizzonte gli incroci con Grecia e Francia, con la concreta possibilità di accedere alle semifinali.

In terra lusitana si sono messe particolarmente in luce Ranalli (cinque reti), Cocchiere e Marletta (tre marcature a testa), Bettini (tre gol), mentre la difesa ha commesso qualche sbavatura di troppo e ha concesso undici segnature su trenta tentativi a un avversario tutt’altro che irresistibile. Le azzurre torneranno in acqua sabato 31 gennaio (ore 14.00) per il probante testa a testa contro le elleniche, mentre lo scontro diretto con le transalpine è in programma domenica 1° febbraio (ore 14.45).

Il CT Carlo Silipo ha analizzato la prestazione attraverso i canali federali: “La cosa positiva di oggi è stato il ritorno al pallone giallo che ha maggiore visibilità e migliore tatto. Ci sono delle cose da migliorare, soprattutto dei cali di tensione anche per la partita giocata in orario poco consono alle nostre abitudini. Davanti va bene, abbiamo tante soluzioni e le ragazze si divertono. Dietro dobbiamo ancora trovare l’assetto migliore, ma abbiamo altri due giorni per lavorarci. Nell’ottica semifinale incontreremo nel nuovo girone la Grecia campione del mondo: non sarà una partita determinante, ma un incontro di alto livello che ci potrà dare tante indicazioni. Il torneo è ancora molto lungo e si può continuare a migliorare”.