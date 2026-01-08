Buone risposte per Rebecca Passler e Michela Carrara nella sprint di Oberhof vinta da Elvira Oeberg

La svedese Elvira Oeberg vince la 7.5 km sprint di Oberhof (Germania), valida per la quarta tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon: l’Italia, orfana di Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer, registra l’11° posto di Rebecca Passler ed il 14° di Michela Carrara. Va a punti anche Linda Zingerle, 40ma, mentre non ce la fa Hannah Auchentaller, 41ma, infine non prenderà parte alla pursuit di domenica Samuela Comola, 74ma.

A fare la differenza è la precisione al poligono, dato che le prime quattro chiudono tutte con il 10/10 al tiro: vince la svedese Elvira Oeberg in 22’00″6, davanti alla finlandese Suvi Minkkinen, seconda a 21″1, mentre chiude terza la transalpina Julia Simon, staccata di 23″6. Resta ai piedi del podio, invece, la norvegese Maren Kirkeeide, che consolida ulteriormente il pettorale blu di miglior under 23, finendo quarta a 33″7.

Trova lo zero al poligono anche Rebecca Passler, che sfiora la top ten, chiudendo 11ma a 1’08″1, precedendo di poco Michela Carrara, 14ma con un errore in piedi, a 1’13″9. Va a punti Linda Zingerle, 40ma con due errori in piedi, a 2’01″7, soffiando l’ultimo punto a disposizione alla compagna di squadra Hannah Auchentaller, fuori dalla top 40 col 41° posto a 2’02″4. Niente inseguimento, infine, per Samuela Comola, 74ma con tre errori, a 3’15″9.

In classifica generale resta in testa la transalpina Lou Jeanmonnot, oggi settima, con 522 punti, davanti a Kirkeeide, che si conferma seconda con 468, mentre Wierer ora è quinta con 363 e Vittozzi è nona con 304. Nella graduatoria di specialità resta in testa Jeanmonnot con 236, davanti a Minkkinen, seconda a quota 210, mentre Wierer scivola in settima piazza con 144 e Vittozzi diventa decima con 108.