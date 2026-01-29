Botta e risposta tra Mats Wilander e Novak Djokovic, il serbo: “Non ho bisogno dei suoi consigli!”

Novak Djokovic si prepara per un’altra semifinale in uno Slam. Domani sarà la n.54 contro Jannik Sinner. Un confronto difficile per il 38enne serbo, fortunato per sua stessa ammissione ad arrivare a questo appuntamento, visto quanto accaduto nel quarto di finale degli Australian Open 2026 contro Lorenzo Musetti. Il toscano stava dominando la partita (avanti di due set), ma un problema fisico alla coscia destra l’ha costretto al ritiro nel terzo parziale.

“Un regalo piovuto dal cielo” per Nole, che ora vorrà sfruttare la sua opportunità di confrontarsi con chi negli ultimi cinque incroci ha sempre vinto. Sarà interessante capire cosa Djokovic riuscirà a inventarsi, nello stesso tempo ai microfoni della conferenza stampa il campione nativo di Belgrado ha voluto porre i puntini sulle i.

Il riferimento è alle critiche rivolte dall’ex giocatore Mats Wilander, attuale commentatore su Eurosport, che si è detto sorpreso dalle continue dichiarazioni del 24-volte vincitore Slam, che indicavano Carlos Alcaraz e Sinner come i favoriti assoluti, ben oltre il suo status: “Probabilmente vuole allentare la pressione e far dimenticare alla gente che è ancora un contendente per tutto. Vede tutto nero su bianco; non credo sia una strategia, ma piuttosto la sua filosofia di vita“, ha detto lo svedese.

Interpellato dai media serbi durante la conferenza stampa dopo la partita contro Musetti, Djokovic ha risposto: “Nutro molto rispetto per Mats, ma non credo di aver bisogno dei suoi consigli“.